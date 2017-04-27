هكذا ستظهر نجمات الخليج في دراما رمضان

يجسد عدد بارز من نجمات الوسط الفني الخليجي مجموعة من المهن، التي سيطلون من خلالها على جمهورهم خلال دورة#الدراما_الرمضانية المقبلة.

تتحدث النجمة الكويتية #حياة_الفهد عن الشخصية التي ستقدمها في مسلسل "رمانة" قائلة: "أجسد شخصية "رمانة"، وهي فقيرة تدخل عالم الثراء باستثمارات ضخمة، وتجني أموالاً طائلة لا تعرف كيف تنفقها. وأعترف بأنني كنت أبحث عن #شخصية_كوميدية أعود بها للجمهور بعد مجموعة من الشخصيات التي عاشت المعاناة والألم بالذات في عملي الأخير "بائعة النخي"، وإذا كنت قد مارست بيع النخي في العام الماضي فأنا أجسد شخصية ثرية هذا العام".

أما النجمة #سعاد_عبدالله فقالت: "أتقمص في مسلسل "كان في كل زمان" مجموعة من الشخصيات، من بينها شخصية "حرامية" في سوق المباركية، وأيضاً أتقمص عددا آخر من الشخصيات، نظراً لتعدد الشخصيات في هذا المسلسل، وهذا يعد أولى تجاربي في تقديم عمل درامي، يتكون من حلقات منفصلة مدة كل حكاية ثلاث حلقات أو أربع".

فيما ستقوم الفنانة #هدى_حسين بدور "ناظرة" في أحدث أعمالها "إقبال يوم أقبلت" وتتحدث عن مهنتها التي تجسدها بقولها: "هي سيدة في أواخر الستينيات من عمرها.. درست في القاهرة وكانت ضمن الدفعات الأولى التي غادرت الكويت للدراسة في القاهرة وعادت لتحتل أرفع المناصب حتى وصلت إلى مهنة "ناظرة " في إحدى المدارس ولكن الحياة تعصف بها.. وأترك بقية التفاصيل للدورة الرمضانية المقبلة".

أما الفنانة #نور فتتحدث عن مهنتها في مسلسل كحل أسود قلب أبيض" بقولها: "أجسد سيدة ثرية تمتهن التجارة في بيع الذهب في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهي سيدة قوية تدير بحكمة أسرتها وتجارتها".