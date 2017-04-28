عبدالمحسن النمر: سأختصر مرحلة الستينات في رمضان

ينشغل الممثل السعودي عبد المحسن النمر بتصوير أكثر من مسلسل لشهر رمضان المقبل وقد تحدث لـ"العربية.نت" عن ذلك وعن أنشطة أخرى له في هذا الحوار الذي خصنا به.

قال عبد النمر إنه يبحث دائماً عن الاختلاف والتميز في أي دور يقدمه كما يهمه المخرج الجيد والقصة. يعرض له حالياً مسلسل "آخر المطاف" والذي جذبه للمشاركة فيه جمالية وقيمة النص الذي يركز على الأم، وهو يجسد فيه دور الابن (ويدعى عماد) الذي يتعاطف مع أمه.

تطرق إلى جديده في شهر رمضان المقبل فقال إنه يصور مسلسلاً جديداً هو "كحل أسود وقلب أبيض"، وهو يختصر مرحلة الستينات في الكويت، واختلاط ثقافات البدو والحضر، ويجسد فيه شخصية يوسف وهو ابن امرأة متسلطة ومتزوجة من رجل بدوي.

انتهى أيضاً من تصوير مسلسل ثانٍ في الأردن هو "العقاب والعفراء" شاركته فيه الممثلة السورية نسرين طافش وهو يجسد فيه دور الشخصية عقاب وسيعرض في شهر رمضان أيضاً.

تحدث عن #الدراما_السعودية معتبراً أنها قامت بخطوات جريئة ومهمة على صعيد الكوميديا بدليل أن أهم الأعمال الكوميدية التي تعرض عبر الشاشات المحلية في المملكة هي سعودية كبرنامج طاش ما طاش، #سيلفي معتبراً أن الأعمال الدرامية السعودية أصبحت "جيدة جداً".

بعيداً عن التمثيل يتحدث عن شخصيته فهو يمارس هواياته ويملك 3 سيارات كلاسيك ويحب قيادة الدراجة النارية وركوب الخيل.

يطرب عبد المحسن النمر لأصوات عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وفيروز ولفتته مؤخراً أغنية عبد المجيد عبد الله "انتحل شخصيتك" وأغنية "تناديك" لماجد المهندس ويحب أغنية "سكن الليل" لفيروز.