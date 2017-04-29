وعكة صحية تُدخل سمير غانم المستشفى

تسببت وعكة صحية مفاجئة في دخول الفنان #سمير_غانم إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي بالجيزة، وذلك من أجل الاطمئنان على سلامته.

ويعاني سمير غانم من آلام في "القولون" تسببت في بقائه بالمستشفى، حيث يقوم الأطباء بإجراء عدد من الفحوص الطبية رغبة في الاطمئنان على حالته الصحية.

وحسب تصريحات صحافية للفنانة دلال عبدالعزيز، زوجة سمير غانم، فإن زوجها سيجري "منظار" من أجل معرفة سبب الآلام التي داهمته، مؤكدة أن الأمر غير مقلق، وخلال ساعات سيغادر زوجها #المستشفى.

وطلبت أسرة سمير غانم من جمهوره الدعاء له حتى يتم الله شفاءه على خير، حيث تتواجد أسرته بأكملها إلى جواره في المستشفى، إضافة لتلقيه عدداً من الزيارات خلال الساعات الماضية، حيث حرص عدد من زملائه على الاطمئنان على صحته.

سمير غانم ينتظر عرض عملين يشارك في بطولتهما بشهر #رمضان المقبل، حيث يظهر بصحبة ابنته دنيا في مسلسلها "الضايعين"، كما يظهر في الجزء الثالث من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي".