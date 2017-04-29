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وفاة الفنانة السورية هالة حسني.. إحدى نجمات "مرايا"

المصدر: دبي - العربية.نت
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غيب الموت الفنانة السورية #هالة_حسني عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض.

وولدت الممثلة هالة حسني في #دمشق عام 1942، وحصلت على دبلوم سياسة واقتصاد.

وتعتبر الراحلة من أوائل #الفنانات_السوريات اللاتي انضممن إلى نقابة الفنانين السوريين، إذ انضمت إلى النقابة عام 1975.

هالة حسني هالة حسني

وشاركت بالتلفزيون والسينما، وتنوعت أدوارها بين الدراما والكوميديا، خاصة حين برعت في مسلسل "#مرايا" التي أطلقت شهرتها.

وفي أرشيف #الفنانة الراحلة عشرات الأعمال البارزة لا سيما الشامية، من بينها "دنيا"، و"أهل الراية"، و"أشواك ناعمة"، وغيرها الكثير.

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