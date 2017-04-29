وفاة الفنانة السورية هالة حسني.. إحدى نجمات "مرايا"

غيب الموت الفنانة السورية #هالة_حسني عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض.
وولدت الممثلة هالة حسني في #دمشق عام 1942، وحصلت على دبلوم سياسة واقتصاد.
وتعتبر الراحلة من أوائل #الفنانات_السوريات اللاتي انضممن إلى نقابة الفنانين السوريين، إذ انضمت إلى النقابة عام 1975.
وشاركت بالتلفزيون والسينما، وتنوعت أدوارها بين الدراما والكوميديا، خاصة حين برعت في مسلسل "#مرايا" التي أطلقت شهرتها.
وفي أرشيف #الفنانة الراحلة عشرات الأعمال البارزة لا سيما الشامية، من بينها "دنيا"، و"أهل الراية"، و"أشواك ناعمة"، وغيرها الكثير.