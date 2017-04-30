بالصور.. خطاط مغربي يبهر الإسبان في الشارع

في "ساحة الماس" بقلب مدينة #برشلونة في إقليم #كاتالونيا في شمال #إسبانيا ، شد فنان #الخط_المغربي الصادق حضاري من جديد انتباه الإسبان.

فعلى أوراق ضخمة الحجم، كتب #الخطاط #المغربي بخط عربي مع لمسات فنية جمالية، على إيقاع #موسيقي ، من عازف روسي.

ويمتلك الصادق، دارا للخط في زقاق اسمه برج الغولة في الحي العتيق في مدينة أصيلة في شمال المغرب.

ويجمع الفنان المغربي الصادق بين إتقان الخط العربي والمغربي رسما وتشكيلا وبين دراسته لتاريخ الخط في العالم العربي والإسلامي.

وتحول الخطاط التشكيلي الصادق الذي يجوب العالم إلى سفير للخط العربي كتابة وفنا تشكيليا ودراسة للأصول والامتدادات.

ويعتمد الصادق الخط العربي كجسر للتواصل والتلاقح الحضاري والثقافي والإبداعي، بين المغرب والغرب والشرق.