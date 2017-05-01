حقيقة زواج سمية الخشاب وأحمد سعد..وما دخل ريم البارودي؟

تهنئة أطلقتها الفنانة #ريم_البارودي إلى #سمية_الخشاب والمطرب #أحمد_سعد بمناسبة زواجهما تسببت في #بلبلة كبيرة وأقاويل متعددة حول الثنائي.

القصة بدأت حينما كتبت ريم البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تهنئة إلى سمية الخشاب وصديقها المطرب أحمد سعد بمناسبة #الزواج ، وهو الأمر الذي كان بمثابة #الصدمة للجميع، خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ ودون أية مقدمات.

ريم البارودي التي كانت تربطها بأحمد سعد #قصة_حب وارتباط لم يكلل بالنجاح، تسبب إعلانها للخبر في لغط حول صحة الأمر، خاصة أن الثنائي لم يعلن بنفسه عن القصة، وهو ما جعل البعض يعتقد أن اختراقا وقع لحساب ريم البارودي وليست هي من قامت بنشر الخبر.

قبل أن تعود ريم وتعلن أن حسابها لم يتم سرقته وأنها متأكدة من خبر الزواج وأرادت فقط تهنئة الثنائي، وهو ما أكدته في تصريحات صحافية أعلنت فيها أن أسرة أحمد سعد أبلغتها بزواجه من سمية الخشاب لذلك رغبت في تهنئته.

إلى هنا انتهى دور ريم البارودي التي فجرت الأمر، ليظل الجميع يتساءل عن حقيقة الزواج وكواليسه، قبل أن يخرج الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب لنفي الأمر بشكل قاطع، معتبرين أنه لا يخرج عن كونه شائعات.

وأكد المطرب أحمد سعد أن البعض تداول أخباراً غير حقيقية عن زواجه بسمية الخشاب، مشيراً إلى كون علاقته بها هي علاقة عمل وصداقة قوية.

واعتبر سعد أن السبب في ترويج مثل هذه الشائعات يعود إلى ظهوره مع سمية الخشاب في أكثر من مناسبة، والسبب في ذلك هو تعاونهما معا في مسلسل "الحلال" الذي تقوم ببطولته سمية الخشاب، خاصة أن سعد هو من يقوم بتلحين أغاني المسلسل.

ومن جهتها نفت سمية الخشاب كل ما تم تداوله حول زواجها من أحمد سعد، مؤكدة أنها اعتادت مثل هذه الشائعات التي تخرج حول زواجها.