وفاة الكوميدي المصري مظهر أبوالنجا صاحب "يا حلاوة"

توفي صباح اليوم الاثنين الفنان المصري الشهير، #مظهر_أبوالنجا، عن عمر يناهز 76 عاماً إثر صراع مع #المرض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين للفنان الراحل أنه عانى من مشاكل في عضلة #القلب أدت إلى مشاكل كبيرة في #الكلى.

ودخل أبوالنجا العناية المركزة في أحد المستشفيات، غربي القاهرة، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم.

وصرح الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أن صلاة الجنازة ستقام ظهر اليوم بمركز شربين بالمنصورة، حيث سيدفن الراحل بمقابر الأسرة، وسيقام العزاء الخميس المقبل بالحامدية الشاذلية فى المهندسين.

وولد أبوالنجا في يوليو/تموز 1941 في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، وقدّم عشرات #الأفلام السينمائية من بينها "الفقراء لا يدخلون الجنة"، و"إحنا بتوع الأتوبيس" و"الأبرياء" و"رجب فوق صفيح ساخن"، وله بعض الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها "مأمون وشركاه"، و"رأس الغول".

واشتهر الفنان الراحل بأداء #الأدوار_الكوميدية؛ حيث قدم العديد من المسرحيات منها "نصب واحتيال"، "عبده يتحدى رامبو"، و"عش المجانين".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل هو مسلسل "الضاهر" الذي منعه المرض من استكمال تصويره به ويُنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

واشتهر الفنان الراحل بالعديد من الإفيهات فى جميع أدواره سواء بالسينما أو المسرح، وأشهرها "يا حلاوة"، التى مازالت باقية فى أذهان المشاهدين.