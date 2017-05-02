أبطال فيلم "الأصليين" يكشفون كواليسه وأسراره

غموض كبير يسيطر على #فيلم_الأصليين منذ اللحظة الأولى، التي تم الإعلان فيها عن البدء في تصويره، وحتى مع عرض الإعلان الأول للفيلم ازداد الغموض.

الفيلم الذي يشارك في بطولته #منة_شلبي و #ماجد_الكدواني و# خالد _الصاوي، قام بكتابته أحمد مراد في أول سيناريو يقدمه للسينما بعيداً عن تحويل رواياته لأفلام، فيما يتولى الإخراج #مروان_حامد.

وللمرة الأولى يتحدث أبطال الفيلم وصناعه عن كواليس العمل المقرر طرحه في دور العرض بعيد الفطر المقبل، وذلك من خلال فيديو نشرته صفحة الفيلم عبر موقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك".

وتحدث الكاتب #أحمد_مراد عن المشروع مؤكداً أنه كان في حيرة من تقديم الموضوع في شكل رواية، أم كتابته في شكل سيناريو للسينما، حتى انتصرت الفكرة الخاصة بالسيناريو بعد جلسة مع المخرج مروان حامد، مشيراً إلى أن نوع الفيلم مختلف تماما عما تم تقديمه من قبل.

أما ماجد الكدواني بطل الفيلم فاعتبر أن بداية دخوله للعمل هو بمثابة دخوله إلى عالم آخر، حيث ينتقل من باب إلى باب آخر، وهو ما جعله ينفصل عن العالم بشكل حقيقي خلال الفترة الخاصة بتصوير الفيلم، مؤكداً أن قائد الفريق وهو المخرج مروان حامد تمكن من جعل الفريق بأكمله في نفس المسار.

منة شلبي علقت على دور "ثريا" الذي تلعبه وهو الدور الذي يعتقد البعض أنه صغير الحجم، ولكنها رأت حينما كانت تقرأ السيناريو أنه دور مفصلي مهم، وفي حال تم حذفه سيكون هناك شيء ناقص في الأحداث لذلك اعتبرت أن الدور مهم.

بينما اعتبرت كندة علوش النص الخاص بالفيلم أنه غاية في الذكاء، ويحمل رسالة مهمه للغاية، كما أنها تقال من خلال الفيلم بشكل قريب من القلب وستصل إلى أي شخص.

الفنان خالد الصاوي أكد أن الفيلم هو بمثابة عالم جديد بخريطة جديدة، وعلى الممثل أن يفهم العالم الجديد ويشعر به أيضا.