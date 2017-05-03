أول غلاف للنجم براد بيت منذ انفصاله عن جولي

عاد النجم الأميركي #براد_بيت إلى الأضواء بقوة لأول مرة منذ انفصاله عن النجمة #أنجلينا_جولي وسيظهر لأول مرة على غلاف مجلة.

وبعد عام حافل بالتوتر، سيكون بيت #نجم_الغلاف على مجلة GQ في الصيف، والتقطت 3 صور مختلفة للنجم، 53 عاما، بدا فيها يحدق في الكاميرا، من دون أن يبتسم.

وركزت عدسة المصور في الأغلفة الثلاثة على العيون الزرقاء للنجم الذي تعرض للطمة بدعوى الطلاق المفاجئة من جولي، وما ترتب عليها من ابتعاده عن أطفاله الستة، منهم 3 بالتبني.

ولم تظهر بعد #تسريبات من الحديث الذي قالت المجلة إنه عن #الحب والفقد والأبوة، والقدرة على المضي قدماً، بعد أن تنهار الأشياء، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت أخبار الأسبوع الماضي أن براد استقبل أطفاله الستة في منزله بلوس أنجلوس الأربعاء الماضي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معه.

وقال مصدر مقرب إن بيت استدعى طاهياً محترفاً ليلبي طلبات الأطفال المختلفة.

وأصرت جولي، 41 عاما، على أن تصحبهم #مربية_الأطفال، بحسب ما أوصى به مختص في شؤون الأسرة.