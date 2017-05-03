بعد 16 عاماً.. ياسمين عبدالعزيز تعود للدراما بـ"هربانة"

16 عاما من الغياب عن الدراما، تنهيها #ياسمين _عبدالعزيز هذا العام بمسلسلها "هربانة منها" الذي يعرض في شهر #رمضان.

ياسمين عبدالعزيز التي كان مقرراً لها أن تشارك #تامر_حسني بطولة مسلسل "على رأي المثل"، تغيرت خريطتها بسبب ضيق الوقت واعتذار الكتاب، لذلك قررت أن تطل وحدها بمسلسل "هربانة منها" الذي يشاركها بطولته #مصطفى_خاطر نجم عروض "مسرح مصر" وكذلك بيومي فؤاد.

المسلسل تقدم فيه ياسمين عبدالعزيز 30 شخصية مختلفة من خلال حلقات متصلة منفصلة، وهو ما جعلها تعلق على الأمر بكونه تسبب في حيرتها بين الشخصيات في بعض الأوقات، حيث كانت تنسى الدور الذي ستلعبه، كما أكدت أن الأمر بمثابة تقديم #فيلم مختلف في كل حلقة.

وأوضحت ياسمين عبدالعزيز أنها قلقة للغاية من العودة للدراما بعد كل هذه السنوات من الغياب، ولكن الأمر طبيعي بالنسبة لها، خاصة أنها تقلق أيضاً حينما تقدم عملا جديدا في #السينما، معتبرة أن جمهورها اعتاد طوال السنوات الماضية الذهاب إلى السينما من أجل مشاهدة أعمالها.

لكنها هذه المرة هي من ستتواجد لديهم في المنازل بمسلسلها، مؤكدة أن #المسلسل الذي يخرجه معتز التوني لا يحتوي على أية ألفاظ أو أمور محرجة، خاصة أن هذه هي طبيعتها، كما أن العمل سيعرض في شهر رمضان، كما أكدت أنها منحازة للمرأة في مسلسلها كما كانت عادتها في أفلامها.

ياسمين عبدالعزيز التي كان آخر ظهور لها في #الدراما من خلال مسلسل "الرقص على سلالم متحركة" عام 2001 مع سناء جميل أكدت أن هدفها من العمل هو إسعاد #الجمهور في ظل الأوضاع التي يعيشها الجميع.