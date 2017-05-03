غسان شربل.. "شخصية العام الإعلامية" في دبي

منحت دبي الصحافي اللبناني #غسان_شربل، رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط"، جائزة "شخصية العام الإعلامية" البالغة قيمتها 60 ألف دولار ضمن فاعلية "جائزة الصحافة العربية" التي تنظمها الإمارة سنوياً.

ووزعت جوائز بلغت قيمتها 305 آلاف دولار على مجموعة من الصحافيين والصحف والمواقع الإخبارية في حفل أقيم مساء الثلاثاء في ختام أعمال مؤتمر "منتدى الإعلام العربي" الذي استضافته #دبي على مدى يومين برعاية حكومية.

وجائزة "شخصية العام الإعلامية" أكبر جوائز الفاعلية. وشربل صحافي وكاتب عمل في صحيفة "النهار" اللبنانية وتولى رئاسة تحرير صحيفة "الحياة" قبل أن يعين رئيس تحرير لصحيفة "الشرق الأوسط".

وإلى جانب هذه الجائزة، فاز الصحافي الإماراتي ناصر الظاهري من صحيفة "الاتحاد" بفئة العمود الصحافي وحصل على مبلغ 30 ألف دولار، بينما حصدت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية جائزة "الصحافة الذكية" البالغة قيمتها 50 ألف دولار.

وتنظم دبي سنوياً برعاية حكومة الإمارة فاعلية "جائزة الصحافة العربية". وبحسب المنظمين، تنافس في الدورة الحالية أكثر من 5900 عمل صحافي للفوز بجوائز الفاعلية.