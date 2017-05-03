فنان العرب محمد عبده يشدو بالأوبرا المصرية بعد أيام

يصل #فنان_العرب #محمد_عبده إلى العاصمة المصرية مطلع الأسبوع المقبل استعدادا لبدء البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل الغنائي الذي سيقيمه في #دار_الأوبرا_المصرية.

وعبر الفنان محمد عبده عن سعادته الغامرة أن يلتقي بجمهوره الحبيب في #أرض_الكنانة يوم 10 مايو الجاري، مشيراً إلى أنه يحضر لتقديم توليفة غنائية تجمع بين جديده وقديمه المتجدد، إضافة لعدد من المفاجآت الفنية التي سيترك الحديث عنها.

وقال فنان العرب في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "جدولي هذا العام كان مزدحماً بالعديد من الحفلات التي غطت العديد من الدول الخليجية والعربية".

وأضاف أنه سيتوقف خلال أيام #شهر_رمضان المبارك ليبدأ بعدها الموسم الصيفي الذي سيتضمن جملة من المشاركات في عدد من #المهرجانات_الغنائية_العربية.

وعلمت مصادر "العربية.نت" أن تذاكر حفل فنان العرب في دار الأوبرا المصرية كانت قد نفدت منذ أكثر من شهر، وذلك فور الإعلان عن الحفل مباشرة.