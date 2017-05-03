نادية الجندي تتلقى تهديدات بالقتل وتتقدم ببلاغ للسلطات

تقدمت الفنانة المصرية #نادية_الجندي ببلاغ للنيابة تؤكد فيه تلقيها #تهديدات بالقتل على هاتفها الجوال من شخص مجهول.

وقالت الفنانة في أقوالها أمام نيابة كرداسة جنوب #القاهرة إنها تتهم أسرة خادمتها التي كانت تعمل لديها بتهديدها بعد قيامها بطردها من العمل لديها بسبب #السرقة.

وكشفت #الفنانة المصرية أنها كانت قد تقدمت ببلاغ منذ عام تتهم فيه خادمتها بسرقة مبالغ مالية ومجموعة من العطور، وبالتحقيق مع #الخادمة اعترفت بارتكابها الواقعة وأحالتها #النيابة للمحاكمة وقررت المحكمة معاقبتها بالسجن لمدة عام .

وذكرت الفنانة أن أهل الخادمة قاموا بإرسال رسائل هاتفية لها من رقم مجهول، هددوها فيها بالقتل لو لم تتنازل عن القضية، ولذلك تقدمت ببلاع رسمي للسلطات مطالبة بحمايتها.

وطالبت النيابة أجهزة #الأمن بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة والاستعلام عن رقم الهاتف الذي تم إرسال الرسائل منه، كما قررت استدعاء أسرة الخادمة للاستماع إلى أقوالهم.