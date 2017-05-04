حياة الفهد وسعاد عبدالله معاً في رمضان

تأكيدا على أنه لا صحة لما يُروج حول الخلاف بينهما، ستجتمع النجمة الكويتية حياة الفهد مع مواطنتها النجمة سعاد عبدالله في المسلسل الإذاعي الجديد "غنيمة وغنائم"، خلال الدورة الرمضانية المقبلة، وسيتم تسجيله في منتصف مايو الجاري.

وعن هذه التجربة تتحدث الفنانة القديرة حياة الفهد لـ"العربية.نت" بقولها: "حينما يتوفر العمل الفني القادر على أن يجمعنا فأنا دائما جاهزة للعمل والتعاون، وقد وجدت في فكرة ومضامين المسلسل الإذاعي "غنيمة وغنايم" والذي سيجمعنا خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وهذه التجربة وغيرها من التجارب ترد على كافة الشائعات التي تتردد حول وجود خلافات بين الفنانين، ونحن دائما أسرة واحدة.

بدورها، قالت النجمة القديرة سعاد عبدالله، مسلسل "غنيمة غنايم" من تأليف الكاتب محمد الكندري وإخراج محمد العلوي ومشاركة حشد متميز من نجوم الإذاعة، وهذا العمل سيجمعني بالزميلة القديرة حياة الفهد التي لطالما تعاونا معا سواء في التلفزيون أو الإذاعة، وآخر تعاون بيننا على صعيد التلفزيون كان من خلال مسلسل "البيت بيت ابونا" قبل خمسة مواسم رمضانية.

وتابعت الفنانة سعاد عبدالله "تحاصرنا الشائعات بشكل شبه يومي وكأنه لا شغل للعالم سوى العناصر الفنية، ليس في الكويت وحدها بل في أنحاء العالم، علما بأننا في الوسط الفني أسرة صغيرة تتواصل وتتشاور وتتعاون، حتى وإن كانت ثمة خلافات فهي في إطار البيت الواحد، وهو أمر صحي يتم تجاوزه بالتعاون والحوار والعمل المشترك".

هذا وكانت الفنانة حياة الفهد قد أنجزت المسلسل الكوميدي الجديد "رمانة"، أما الفنانة سعاد عبدالله فهي تواصل حاليا تصوير الحلقات المتبقية من مسلسل "كان في كل زمان".