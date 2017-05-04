فيلم "الضابط العثماني".. قصة حب مع ممرضة أميركية

أسفرت أول تجربة للتعاون بين #السينما_التركية و #هوليوود عن #فيلم " #الضابط_العثماني" الذي أثار ردود أفعال كثيرة.

ويحكي فيلم "الضابط العثماني"، وهو إنتاج تركي أميركي مشترك، وبدأ عرضه في الولايات المتحدة في 10 مارس/آذار، وسيعرض في تركيا في 19 مايو/أيار الجاري، قصة حب بين #ممرضة_أميركية وضابط عثماني في ولاية #وان شرقي الأناضول خلال #الحرب_العالمية_الأولى.

وأوضح المنتج التركي #غونيش_تشليكجان، أحد المشاركين في إنتاج الفيلم، أن فكرة العمل السينمائي بدأت قبل حوالي 8 سنوات، واستغرق البحث فيها حوالي 3 سنوات، حيث إن حكاية الفيلم تتناول موضوعا مثيرا للجدل، ولا تتوفر عنه سوى معلومات سطحية، وهو ما أدى إلى إطالة فترة البحث.

واعتبر تشليكجان أن الأفلام السينمائية التي تناولت الحرب العالمية الأولى، بنيت على وجهة النظر الغربية، وبالتالي كان فيلم "الضابط العثماني" فرصة لإظهار وجهة نظر أخرى للأحداث، إذ تم اختيار عرض الأحداث من منظور شخصية محايدة تتمثل في ممرضة أميركية، لا تشارك بلادها في الحرب، ولا تعرف أي شيء عن المنطقة.

وأشار المنتج التركي إلى أن الفيلم عرج على أحداث 1915 والادعاءات الأرمنية، وتناولها بشكل محايد، إلا أن ذلك لم يعجب بعض الجمعيات الأرمنية في الولايات المتحدة، والتي وصلت لحد إرسال تهديدات للممثلين في الفيلم.

وأعرب تشليكجان عن أسفه لشروع البعض في مهاجمة الفيلم قبل بدء عرضه ودون أن يشاهدوه، حيث كتب هؤلاء تهديدات وشتائم للممثلين في الفيلم ومنتجينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلوا رسائل بريدية وإلكترونية لصالات السينما التي تعرض الفيلم مطالبينها بوقف عرضه، ونظموا حملات في الجامعات للمطالبة بمقاطعته.

وعبر عن دهشته من أن يثير فيلم سينمائي كل هذا "الذعر"، قائلا إن "كون المرء منغلقا إلى هذا الحد أمر يدعو للأسف".

واعتبر تشليكجان أن الفيلم "كسر المألوف بالنسبة لبعض الأوساط" مستطردا "الفيلم لم يكن يبحث عن مذنب، ما يحاول الفيلم قوله هو أن الجميع يعاني في الحرب، وعلينا أن نتعلم أن هناك معاناة مشتركة بين البشر وأن علينا أن نفهمها معا".

وأكد المنتج أن تأثير الفيلم على المشاهدين كان كبيرا، لافتا أنه ركز على العناصر المشتركة بين أتباع الديانات المختلفة، من خلال قصة حب، تدور أحداثها في الشرق خلال الحرب العالمية الأولى.

وعن أجواء تصوير فيلم "الضابط العثماني"، قال تشليكجان إنه تم إنشاء ديكورات تمثل مدينتي "وان" و #إسطنبول خلال فترة الحرب العالمية الأولى، في مواقع التصوير في تركيا وبراغ، ووصل عدد فريق العمل في الفيلم في بعض الأحيان إلى 650 شخصا من الجنسيات التركية، والأميركية، والإيطالية، والإسبانية، والتشيكية.

ويرى تشليكجان أن التعاون بين هوليوود والسينما التركية مفيد للطرفين، حيث تتمتع هوليوود بنظام وقواعد جيدة للغاية، وبقنوات توزيع واسعة، فيما لدى تركيا الكثير من الحكايات التي يمكن نقلها للسينما.

ويسرد فيلم "الضابط العثماني" قصة فتاة أميركية تدعى ليلى، تتعرض لخيبة أمل من الظلم الحاصل في بلادها، وتقرر الذهاب إلى الدولة العثمانية لمساعدة طبيب من أبناء بلدها، وعندما تحط رحالها في مدينة وان، تتعرف على الضابط العثماني إسماعيل وتقع في غرامه.

ويلعب دور البطولة كلا من الممثل الهولندي، #ميشيل_هيوزمان، والممثلة الآيسلندية، هيرا هيلمر، كما يلعب الممثل البريطاني الشهير #جوش_هارتنت، شخصية الطبيب الأميركي في الفيلم، بالإضافة للممثلين التركيين خلوق بيلغانار، وسلجوق يونتام.

وكتب الممثل والمؤلف الأميركي، #جيف_ستوكويل، سيناريو الفيلم، الذي يخرجه المؤلف والمنتج الأميركي، #جوزيف_روبن.