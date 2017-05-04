ماذا قالت دلال عبد العزيز عن مرض ابنتها إيمي؟

أوقات صعبة تعيشها عائلة الفنان المصري #سمير_غانم، بعد الأخبار التي انتشرت عن مرضه هو وابنته إيمي ودخوله إلى المستشفى في الأيام الماضية.

فبعد أيام قليلة من دخول غانم إلى المستشفى إثر وعكة صحية، فوجئ الجمهور بحديث الفنانة #دلال_عبد_العزيز عن مرض ابنتها إيمي، مؤكدة أن هذه المحنة سبب بكائها هي وزوجها سمير غانم.

حديث دلال عبد العزيز تسبب في جدل كبير، خاصة وأن #مرض إيمي لم يتم الكشف عنه من قبل وكان بمثابة المفاجأة الصادمة للجمهور، الذي يظل يتساءل عما تعاني منه إيمي.

بعض التقارير تحدثت عن كون إيمي سمير غانم تعاني من مرض بالكبد وبالتحديد إنزيمات عالية بالكبد، وهو ما زاد من قلق الجمهور، خاصة مع الحديث عن تقديمها لشهادة صحية لمنتج مسلسل "نوح" الذي تشارك في بطولته.

ومع كثرة الحديث عن مرض إيمي، حرص زوجها الفنان #حسن_الرداد على وضع حد للمسألة بعدما كتب في تدوينة صغيرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن كل ما يكتب بخصوص الحالة الصحية لزوجته هو أمر غير صحيح.

لكن يبدو أن حديث الرداد المقتضب لم يكن كافيا للجمهور، لذلك حرصت دلال عبد العزيز على توضيح الأمر للجميع وذلك من خلال اتصال هاتفي مع برنامج "ET بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر2" قالت فيه - حسبما نقل عنها البرنامج - أن مرض إيمي ليس أمرا جديدا، خاصة وأنها قامت بتسجيل الحلقة التي ذكرت فيها الأمر قبل شهرين.

وأوضحت دلال عبد العزيز أن الحالة الصحية لإيمي في تحسن، وكل ما كانت تعانيه هو آلام في #القولون والجهاز الهضمي، وطلبت من الجميع الدعاء لابنتها وزوجها سمير غانم.