شذا حسون: أتمنى الزواج من هذا الرجل

قالت الفنانة شذا حسون إنها اقتبست فكرة كليب "فرعون" من أحد الأفلام الأجنبية، خاصة في تجسيدها دور امرأة تعمل في أمن أحد المتاحف، لكنها أكدت أن الكليب مختلف باللوكات التي تم اعتمادها وفي الديكور والصور والأزياء.

وتشير إلى أن هذا التعاون هو الثاني لها مع الملحن طلال بعد أن سبق وتعاونت معه في أغنيتها السابقة "مزيون".

وأكدت لـ"العربية.نت" أنها تحب أغنيات الفنان محمد عبده، وتتمنى أن يحصل تعاون يوماً بينها وبينه كديو غنائي.

وأشارت إلى أنها تعيش حالة حب دائمة، وتفضل أن تتزوج من الرجل الذي يفهمها ويحترمها بغض النظر عن جنسيته، حسب تعبيرها.

وأوضحت أنها التقت الفنان كاظم الساهر في أحد البرامج منذ فترة طويلة لكن لا تربطها به صداقة، ولم تفكر في أخذ لحن منه.

وقالت إنها تتأثر بفناني الزمن الجميل، أمثال أسمهان وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ.