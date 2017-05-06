الذيابي يفوز بجائزة تريم عمران عن "الحوار الصحافي"

حصد الصحافي السعودي #جميل_الذيابي #جائزة_تريم وعبدالله عمران للصحافة في دورتها الرابعة عشرة لعام 2016، في فئة " #الحوار_ الصحافي"، عن حواره الذي أجراه مع وزير الخارجية الإماراتي السابق راشد عبدالله النعيمي، ونُشر في "عكاظ" يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وتناقلته وكالات الأنباء العالمية، إذ كشف فيه رجل المهمات الدبلوماسية الصعبة " #النعيمي" خفايا معاصرته لحروب الخليج الثلاث، وتأسيس "اتحاد الإمارات العربية"، وغيرها من القضايا المهمة، نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتكرم الجائزة الشخصيات الفائزة في الفنون الصحافية والإنجاز الثقافي والإنساني، في حفلة تستضيفها إمارة الشارقة اليوم السبت، على هامش انطلاق أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر لمركز #الخليج للدراسات، وتحضرها نخب ثقافية وإعلامية واجتماعية من مختلف دول العالم، فيما أناب الذيابي، #رئيس_القسم_الثقافي في " #عكاظ"، الزميل سعد الخشرمي لتسلم الجائزة نيابة عنه.

وتستند لجنة تحكيم الجائزة في تقييم الأعمال المشاركة إلى معايير تشمل الجودة، وتماسك المادة الصحافية، وسلامة المحتوى واللغة، والطريقة السردية في التعامل مع المادة، إلى جانب فلسفة الصحافي وقدرته وأسلوبه المهاري في الكتابة وطريقة تعامله مع الإحصاءات والمعلومات، وتوظيفها في خدمة النص.

يذكر أن الذيابي ترشح أخيراً لجائزة الصحافة العربية في #دبي خلال دورتها السادسة عشرة في فئة الحوار الصحافي عن حواره مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي.