هالة صدقي تفاجئ الجمهور برمضان في "عفاريت عدلي علام "

تحد جديد تخوضه #الفنانة #هالة_صدقي في الدراما هذا العام، وذلك من خلال مشاركتها في #مسلسل " #عفاريت_عدلي_علام " الذي يقوم ببطولته الزعيم #عادل_إمام ويعرض عبر شاشة "MBC مصر" في #رمضان .

ومع عرض البرومو الخاص بالمسلسل كانت المفاجأة التي يتلقاها الجمهور، هي ظهور هالة صدقي بمظهر مختلف للغاية لم تظهر به من قبل، وهو ما كشفت عن كواليسه في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، مؤكدة أنها حاولت قدر الإمكان عدم الإفصاح عن الشكل الذي تظهر به في المسلسل، ولكنها فشلت في النهاية لضرورة الكشف عن الشخصية في الإعلان الخاص بالمسلسل.

وأوضحت هالة صدقي أن المسلسل #كوميدي اجتماعي، تلعب فيه دور زوجة عادل إمام، وهي شخصية قميئة للغاية وذات تركيبة مختلفة، مشيرة إلى كون ردود الفعل التي جاءتها عقب عرض برومو المسلسل تؤكد أن الجمهور يرغب في أن يغير الفنان في شكله ومظهره وهذا هو النجاح في حد ذاته.

إلا أن الفنانة المصرية أعربت عن قلقها رغم كل شيء، واعتبرت أنها في كل عام تجازف وتنتظر ما إذا كان الجمهور سيتقبل ما تقدمه أم لا.

وتلقت هالة صدقي إشادة كبيرة بعد ظهورها في مسلسل "ونوس" العام الماضي، إلا أن بطلة العمل كشفت عن تلقيها العديد من العروض للظهور في أدوار تراجيدية هذا العام ولكنها رفضت، حيث قررت أن تغير وتبتعد من التراجيدي إلى الكوميدي، معتبرة أن أسهل ما على المنتجين حينما ينجح فنان في إطار ما هو حصره في ذلك الإطار.

وكشفت هالة صدقي عن كونها لم تفرح بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "ونوس"، حيث كانت تفكر وقتها فيما ستفعله في العام المقبل، خاصة وأنها ترى أن اختيار الممثل للدور الذي يلعبه يمثل 70% من نسبة النجاح.

العمل مع عادل إمام

وحول مشاركتها مع عادل إمام، أكدت هالة صدقي أنها تعمل مع نجم النجوم وهذا نجاح في حد ذاته، مشيرة إلى كونها تشارك مع أسطورة الكوميديا في الوطن العربي.

واعتبرت هالة صدقي أن عادل إمام يستحق دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، نظرا لقدرته على الاحتفاظ بلقبه كأسطورة طوال هذه السنوات.