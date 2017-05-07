لماذا اضطر الفنان محمود بوشهري لزيادة وزنه ثم خفضه؟

سيتفاجأ جمهور الفنان #محمود_بوشهري بالزيادة الملحوظة على وزنه حينما يطل عليهم من خلال المسلسل الجديد #رمانة، أمام النجمة الكويتية القديرة #حياة_الفهد.

وعن تلك الأسباب يقول الفنان محمود بوشهري لـ"العربية.نت" إن دوري أمام النجمة القديرة حياة الفهد في المسلسل يحتم علي زيادة وزني وهذا ما تم فعلا حيث كنت أضطر إلى التهام أكبر كمية من الوجبات ذات السعرات العالية بالذات "البيتزا" و"المعكرونة" وكافة أنواع "الباستا" ولا أنسي "الشكولاتة" وكانت النتيجة زيادة في الوزن مع كرش وهذا هو الأهم لتفسير حالة الشخصية.

ويضيف "تدور أحداث مسلسل رمانة في جو من الكوميديا والمرح حول رمانة التي تجسدها الفنانة حياة الفهد تلك السيدة التي أصبحت بين ليلة وضحاها ثرية، فتقرر التمتع بأموالها التي تملكها. ونتيجة لذلك تقع في العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية حيث أجسد في العمل دور ابنها الحديث الثراء الذي يريد كل شيء دون الإحساس بقيمة الأشياء".

وقال الفنان محمود بوشهري إن المشكلة الأخرى كان عليّ أن أنقص وزني وبسرعة كبيرة لتجسيد شخصية الشاب العاشق في مسلسل #اليوم _الأسود الذي كان يصور في ذات الفترة تقريبا وهنا التحدي. ولهذا سيراني الجمهور الحبيب في #رمضان في مسلسلين وبشكلين مختلفين شكلا ومضمونا .