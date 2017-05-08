بيومي فؤاد يكشف سبب قلة أعماله في رمضان

في العام الماضي استحق الفنان المصري، بيومي فؤاد، أن يلقب بالظاهرة، بعدما ظهر في عدد كبير من الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر #رمضان.

هذا الظهور اقترن بتعليقات ساخرة من قبل رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي، وهو ما تسبب في غضب بيومي فؤاد من تلك الأمور في البداية قبل أن يتقبلها.

إلا أن المفاجأة هذا العام هي مشاركة بيومي فؤاد في أربعة مسلسلات فقط، حيث يتواجد في مسلسلات "الحلال" و"خلصانة بشياكة" و"في اللالا لاند" و"إزي الصحة".

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد بيومي فؤاد أن مشاركته في هذه المسلسلات الأربعة جاءت بالصدفة، خاصة أن علاقة جيدة تربطه بالفنان أحمد مكي بطل مسلسل "خلصانة بشياكة" وكذلك المخرج أحمد الجندي الذي يتولى إخراج مسلسل "في اللالا لاند".

كما كشف عن كونه اتخذ قراراً خلال الفترة الماضية بالمشاركة في عدد قليل من الأعمال عكس العام الماضي، مشيراً إلى أنه ابتداء من العام المقبل لن يشارك إلا في مسلسل واحد فقط خلال #دراما رمضان، على أن يكون صاحب دور رئيسي في المسلسل.

شاشة " MBCمصر" سيطل من خلالها بيومي فؤاد في مسلسل "الحلال" بصحبة #سمية_الخشاب، والذي أكد أنه يلعب دوراً رئيسياً في المسلسل بعكس الأعمال الأخرى، مشيراً إلى كون المسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي.

وعما إذا كان بيومي فؤاد يحضر لمفاجأة في الموسم الدرامي، فقد كشف عن كونه سيظهر بصحبة الفنان أحمد السقا في مسلسله "الحصان الأسود"، بالإضافة إلى ظهوره مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل "هربانة منها"، حيث يقدم إطلالة شرفية مختلفة في العملين خاصة أنه يرتبط بصداقة قوية مع السقا وياسمين عبد العزيز.