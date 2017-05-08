هكذا رد سامو زين على السخرية من تجسيده لدور البلطجي

سنوات طويلة من الغياب عن التمثيل أنهاها المطرب #سامو_زين بمشاركته في بطولة مسلسل #طعم_الحياة الذي يعرض في الوقت الحالي وتشاركه بطولته #علا_غانم.

المسلسل الذي يستعرض عددا من الحكايات من خلال حلقات منفصلة متصلة، يشارك فيه #سامو زين بإحدى الروايات التي تمتد على ثلاث حلقات متتالية.

ومع اقتراب عرض رواية جديدة في المسلسل يجسد فيها سامو زين دور #البلطجي، انتشرت صورة لسامو وهو بمظهر #عبده_البلطجي، وهو الأمر الذي تسبب في سخرية كبيرة من المطرب السوري.

السخرية جاءت بسبب تجسيد سامو لشخصية البلطجي للمرة الأولى، خاصة أنه لطالما قدم الأغاني الرومانسية وظهر في فيلمه #90_دقيقة بشخصية بعيده تماما عن مظهر "البلطجي"، لذلك كان المظهر الخاص به في هذه الشخصية مختلفا تماما عما اعتاد عليه الجمهور.

سامو تجاوب مع سخرية الجمهور، وذلك من خلال قيامه بنشر الصورة التي يجسد فيها شخصية "عبده البلطجي" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّق عليها قائلا: "عندما يتحدث الفتوة كله يستمع.. مدام هي كده يبقى قرارنا بالصلاة على النبي اننا نقفل المعادي.. كله يخلي باله هيبقى في رمي مصاصات وتكسير بسكوت واقلام رصاص واللي خايف يروح".

واستعان سامو زين بصورة أخرى تداولها رواد "فيسبوك"، والتي تظهر مقارنة بينه وبين #أحمد_السقا و #محمد_رمضان و #أمير_كرارة في دور "البلطجي"، وعلّق عليها قائلاً: "علشان تعرفوا بس من أول شبح الدنيا اتقلبت.. وانتوا لسه مشفتوش شبحنه، واللي عمل الصورة دي يسمي ويخاف على نفسه.. وبهذا الكلام نقول بالصلاة على النبي عندما تجتمع أشباح مصر".