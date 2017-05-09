مصر .. القبض على عاطل هدد الفنانة نادية الجندي بالقتل

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عاطل هدد الفنانة نادية الجندي بالقتل.

وقامت قوة أمنية من مديرية أمن البحر الأحمر بالقبض على زوج خادمة الفنانة نادية الجندي، بعد اتهامها له بتهديدها بالقتل عن طريق رسائل نصية من هاتف مجهول انتقاما من الفنانة لسابق اتهامها لزوجته بالسرقة والحكم عليها بالسجن.

وتم التحفظ على المتهم وترحيله إلى مديرية أمن الجيزة للتحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة.

وكانت الفنانة المصرية قد تقدمت ببلاغ للنيابة تؤكد فيه تلقيها تهديدات بالقتل على هاتفها الجوال من شخص مجهول متهمة أسرة خادمتها التي كانت تعمل لديها بتهديدها بعد قيامها بطردها من العمل بسبب السرقة.

وكشفت نادية الجندي أنها كانت قد تقدمت ببلاغ منذ عام تتهم فيه خادمتها بسرقة مبالغ مالية ومجموعة من العطور، وبالتحقيق مع الخادمة اعترفت بارتكابها الواقعة وأحالتها النيابة للمحاكمة وقررت المحكمة معاقبتها بالسجن لمدة عام.

وذكرت الفنانة أن أهل الخادمة قاموا بإرسال رسائل هاتفية لها من رقم مجهول، هددوها فيها بالقتل لو لم تتنازل عن القضية، ولذلك تقدمت ببلاع رسمي للسلطات مطالبة بحمايتها.