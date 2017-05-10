هؤلاء نجوم "MBC مصر" في رمضان

أيام قليلة على انطلاق الموسم الدرامي بشهر رمضان، والذي تستعد له شبكة قنوات "MBC مصر" بمجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج التي تعرض بشكل حصري عبر الشبكة.

نجوم الدراما يطلون عبر الشبكة، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، الذي يظهر للعام السادس على التوالي، من خلال مسلسله الجديد "عفاريت عدلي علام" الذي يتعاون فيه للمرة السادسة مع الكاتب يوسف معاطي فيما يتولى الإخراج رامي إمام.

عادل إمام يطل بشخصية الموظف بدار الكتاب، كما أنه صحافي يقوم بنشر مقالات نقدية لاذعة بأسماء مستعارة، لكنه تظهر له في عالم الكتب "عفريته" تقلب حياته رأسا على عقب.

المسلسل يشارك في بطولته هالة صدقي التي تقدم دور زوجة عادل إمام، وغادة عادل ومي عمر وكمال أبورية ورشوان توفيق.

"الحصان الأسود" قصة بوليسية شيقة

ومن خلال قصة بوليسية شيقة، يطل أحمد السقا بمسلسله الجديد "الحصان الأسود" الذي يتولى كتابته محمد سليمان عبد المالك بينما يخرجه أحمد خالد موسى.

العمل الذي يشارك في بطولته شيري عادل وياسمين صبري وأحمد بدير، يظهر فيه أحمد السقا كرجل قانون يتعرض للمتاعب والاختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الحيرة والقلق والبحث.

كوميديا في "اللهم إني صائم"

إطلالة كوميدية يقدمها النجم مصطفى شعبان بمسلسله "اللهم إني صائم" الذي تشاركه بطولته ماجدة زكي وريم مصطفى ووفاء صادق ومي نور الشريف.

أحداث المسلسل تدور حول نصاب يسقط الكثير من الضحايا باستخدام الحيل الماكرة ليواجه العديد من الأحداث، خلال العمل الذي يتولى إخراجه أكرم فريد، فيما قام بكتابته أحمد عبد الفتاح.

سمية خشاب تعود

أما مسلسل "عشم إبليس" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف ومريم حسن ودلال عبد العزيز، فيتناول الصراع بين القيم والأخلاق من جانب، والطمع من جهة أخرى، كما يسلط الضوء على صراعات النفس البشرية في سبيل البحث عن المال بين أبناء الأسرة الواحدة.

ومن جديد تعود سمية الخشاب إلى الدراما بعد غياب، من خلال مسلسلها "الحلال" الذي يشاركها بطولته بيومي فؤاد ويسرا اللوزي، حيث تدور القصة في إحدى الحارات الشعبية البسيطة، وفي أجواء يسودها الجدل والشعوذة، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.

محمد عادل إمام ينافس والده

أما آخر الأعمال هو مسلسل "لمعي القط" الذي يدخل به محمد عادل إمام منافسة عائلية مع والده الزعيم، حيث يقدم من خلال العمل أولى بطولاته التلفزيونية بعد النجاح السينمائي الذي حققه مؤخرا.

العمل يشارك في بطولته عمر مصطفى متولي وتارا عماد وأحمد فتحي، ويقدم من خلاله محمد عادل إمام شخصية سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه حماية الطلاب.

رامز جلال يواصل مقالبه

وفي مغامرة جديدة يقدمها الفنان رامز جلال عبر برنامجه "رامز تحت الأرض"، يبدأ المقلب باستضافة أحد نجوم الفن أو الرياضة أو الإعلام، حيث يتم اصطحابه إلى مكان في الصحراء يحتوي على رمال متحركه، لتغوص السيارة في الرمال ليبدأ الرعب حتى تظهر رأس "سحلية" من الرمال.

وإلى جوار هذه الأعمال تتواجد مجموعة برامج اجتماعية وتوعوية، من بينها الجزء الثاني من برنامج "الصدمة"، وبرنامج "نبي الرحمة والتسامح" الذي يقدمه عمرو خالد، إضافة لظهور الدكتورة عبلة الكحلاوي ببرنامج "اللهم تقبل"، و"من القلب للقلب" مع إيمان رياض" وكذلك "كلمة السر" مع الدكتور مبروك عطية، فيما يقدم "الشيف حسن" أشهى المأكولات.