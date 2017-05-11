شاهد.. عبد المجيد عبدالله من مغنٍ لمستمع بين الحضور

بعد حفلته الشهيرة في 30 آذار/مارس الماضي، ظهر #النجم #عبدالمجيد_عبدالله في #الكويت من جديد، لكن هذه المرة ليس من على خشبة #المسرح بل من بين الجمهور، حيث كان يجلس في الصف الأول ضمن الحضور في #مسرح_عبدالحسين_عبدالرضا لمتابعة إبداعات رفيق دربه #الملحن #ممدوح_سيف الذي احتضنت الكويت إطلالته الموسيقية الأولى.

وتفاجأ #عبدالمجيد #عبدالله بصديقه يؤدي مقطوعته الشهيرة #يا_طيب_القلب وينزل ليناوله الميكروفون، فغنى عبدالمجيد وسط هتافات الجمهور وتصفيق وتشجيع #عبدالله_الرويشد و #نبيل_شعيل اللذين كانا يحضران الحفلة بصحبته، كما شارك نبيل شعيل والرويشد في أداء الكوبليه الثاني من #الأغنية.

وبالعودة إلى أجواء الأمسية، فقد أمتع ممدوح #سيف الحضور بـ12 مقطوعة موسيقية بمصاحبة فرقة #أوركسترا_الأحمدي بقيادة المايسترو #وليد_شعبان حيث قدم #رقصة_الرومي و #عيون_الحب و #رحلة_روح و #في_اللحظة و #الشرق_الغرب ومجموعة موسيقية أخرى أشبعت ذائقة الحضور.

وبعد نجاح الحفلة الكبير، غرّد ممدوح سيف عبر حسابه في "تويتر": "ليلة جميلة شكراً لحضوركم وتفاعلكم الرائع وكلماتكم الحلوة..أسعدتوني"، وسط مطالبات من محبيه بإقامة #حفلة مماثلة في #السعودية.

يذكر أن #الملحن ممدوح سيف طرح في العام 2014 #ألبوما موسيقيا يحمل اسم #هارموني، يضم 10 أعمال ولقي أصداء إيجابية.