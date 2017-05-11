كيف علقت طليقة تيم حسن على خبر زواجه؟

قالت الفنانة السورية #ديمة_بياعة لبرنامج "صباح العربية"، إنها تحب #وفاء_كيلاني كثيراً وسعيدة لكونها زوجة أب أولادها، وذلك في أول تعليق لها على زواج طليقها الفنان السوري #تيم_حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وكان "صباح العربية" اتصل بالفنانة السورية ديمة بياعة، طليقة تيم حسن، للتعليق على خبر زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وأعربت ديمة أنها علمت بالخبر من #وسائل_الإعلام ومواقع التواصل، ولم يكن لها علم مسبق بزواجهما.

وأضافت أنها فرحت كثيراً عند سماعها الخبر، وأن وفاء زينة ما اختار تيم.

كما تابعت ديمة قائلة: "فرحت من كل قلبي، لأنها ستصبح زوجة أب أولادي. أتمنى لهما كل التوفيق".

وختمت: "حد بيصحلو وفاء الكيلاني ويقول لا؟".

يذكر أن ديمة بياعة متواجدة حالياً في السويد لتصوير مشاهد أحدث أعمالها.