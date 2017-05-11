مصطفى الفقي مديراً لمكتبة الإسكندرية خلفاً لسراج الدين

اختار مجلس أمناء #مكتبة_الإسكندرية الدبلوماسي السابق والكاتب #مصطفى_الفقي مديراً للمكتبة التي شكلت منارة ثقافية في العالم القديم وأعادت #مصر إحياءها مطلع الألفية الثانية.

وقالت مكتبة الإسكندرية في نشرتها الصحافية، اليوم الخميس، إن الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي صدق على اختيار الفقي للمنصب.

ويتولى الفقي المنصب خلفاً لإسماعيل سراج الدين الذي عمل مديراً للمكتبة منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

ولد الفقي في 1944 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة #القاهرة عام 1966 ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1977 والتحق بالسلك الدبلوماسي.

شغل مواقع دبلوماسية في سفارتي مصر ببريطانيا والهند وعمل سفيراً لبلاده في النمسا وسفيراً غير مقيم في سلوفاكيا وسلوفينيا ومندوبا بمنظمات دولية في فيينا.

كما عمل أستاذا للعلوم السياسية في قسم الدراسات العليا بالجامعة الأميركية في القاهرة ومديراً لمعهد الدراسات الدبلوماسية. وهو عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للثقافة.

وترجع فكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية للمؤرخ والأكاديمي السكندري الراحل مصطفى العبادي (1928-2017) الذي كان أول من طرح الفكرة في السبعينات وأصدر كتاباً خاصاً عنها بعنوان "مكتبة الإسكندرية.. سيرتها ومصيرها".

وتضم المكتبة اليوم ست مكتبات متخصصة إضافة للمكتبة الرئيسية وأربعة متاحف و13 مركزاً بحثياً وأربع قاعات للمعارض الفنية ومركزاً للمؤتمرات.