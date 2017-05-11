مهرجان القاهرة السينمائي يكرم سمير غانم

قال #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي اليوم الأربعاء إنه سيكرم في دورة هذا العام الممثل المصري سمير غانم بمنحه الجائزة التقديرية للمهرجان.

وذكر المركز الصحفي للمهرجان في بيان أن غانم سيكون أول ممثل كوميدي ينال الجائزة والتي تحمل اسم الممثلة الراحلة فاتن حمامة.

ويتسلمها في حفل افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

كما يصدر المهرجان كتابا عن مسيرة غانم بقلم الناقد طارق الشناوي.

قدم غانم (80 عاما) نحو 150 فيلما على مدى أكثر من نصف قرن إضافة إلى عدد وافر من المسرحيات الكوميدية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية كما قدم فوازير رمضان واشتهر خلالها بشخصية "فطوطة".

ويمنح المهرجان هذه الجائزة في كل دورة لإحدى الشخصيات السينمائية البارزة في #السينما_العالمية والمصرية. وذهبت الجائزة في الدورات السابقة للممثلين المصريين يحيى الفخراني وحسين فهمي واسم المخرج محمد خان والمنتج الفلسطيني حسين القلا والمخرج المالي شيخ عمر سيسوكو.

ومهرجان القاهرة السينمائي هو أقدم مهرجان رسمي عربي دولي تأسس عام 1976. وتقام الدورة التاسعة والثلاثون للمهرجان في الفترة من

21 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني.