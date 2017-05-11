"موازين" ينطلق اليوم.. وتوقعات باستقطابه مليوني متفرج

تنطلق اليوم الجمعة في #الرباط الدورة السادسة عشرة من مهرجان #موازين، أحد أكبر المهرجانات الفنية في العالم، والذي يستقبل حتى 20 مايو/أيار نحو 100 فرقة ومغن من بلدان عدة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من مليوني متفرج.

وتحيي حفل الافتتاح النجمة البريطانية ايلي غولدينغ على خشبة المسرح "الدولي" للمهرجان الذي يقام في مواقع عدة في العاصمة المغربية ومدينة #سلا المجاورة.

ومن بين المشاركين في المهرجان هذه السنة مغني الراب الأميركي ويز خليفة والمغنية السابقة في فرقة "فيوجيز" لورين هيل ومغني الراب الفرنسي بوبا والموسيقي الأميركي الشهير نايل رودجرز ومغني فرقة "دا يا ثينك أيم سكسي" رود ستيوارت في الحفل الختامي.

كذلك يشارك فنانون عرب في الليالي الشرقية للمهرجان أبرزهم المغنون اللبنانيون #فارس_كرم و #نجوى_كرم و #نوال_الزغبي والمغني المصري #تامر_حسني.

وتضم فعاليات المهرجان أيضا ليالي "إفريقية" في حي قصبة لوداية قرب نهر أبو رقراق، يشارك فيها خصوصاً المغني العاجي الفا بلوندي والثنائي المالي امادو ومريم والمغني الأنغولي بونغا.

ويستضيف مسرح محمد السادس حفلين للمغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور إضافة إلى حفل للراقص ومصمم الرقصات الإسباني رافايل أمارغو أو المغنية البيروفية سوزانا باكا.

ويؤكد المنظمون أن نصف برنامج المهرجان مخصص لفنانين ومغنين من المغرب، بينهم خصوصاً أسماء المنور وحاتم عمور ولطيفة رأفت وفاطمة تبعمرنت وحميد القصري وزينة الداودية وسعيدة شرف.

ويتخلل المهرجان تكريم لموسيقى جزر العالم، فيما ستجوب فرق شوارع استعراضية الأحياء الرئيسية في العاصمة المغربية.

وفي 2016، استقطب مهرجان موازين 2.6 مليون متفرج بحسب منظميه.

وتتخذ السلطات إجراءات أمنية مشددة لمواكبة المهرجان الذي يفتتح موسم المهرجانات الموسيقية في #المغرب بينها مهرجانا #فاس و #الصويرة.