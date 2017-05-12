تعرف على أشهر زيجات الوسط الفني من المحيط إلى الخليج

مازال الحديث عن زواج الإعلامية #وفاء_الكيلاني من الفنان #تيم_حسن مستمراً، ومع كل دقيقة تمر تظهر جوانب مختلفة لهذا الزواج الذي استطاع أن يصبح الشغل الشاغل للجميع.

الفنان السوري #تيم #حسن الذي تزوج من الإعلامية المصرية #وفاء #الكيلاني، أعاد لأذهان الجمهور ما حدث بين #عمرو_يوسف و #كندة_علوش.

الحديث هنا بين الجمهور تطرق إلى #الجنسيات، خاصة وأن الزواج الأحدث جمع بين زوج #سوري هو تيم حسن، وزوجة #مصرية هي الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك بعد أشهر قليلة من زواج الفنان #المصري #عمرو #يوسف من الفنانة #السورية #كندة #علوش، لتتعادل الكفة بين البلدين في الفترة الأخيرة.

زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني إن كان هو الأحدث في #الوسط_الفني والإعلامي بين زوجين لا ينتميان لجنسية واحدة، إلا أن هناك عددا من #الزيجات سبقته وشهدت نفس القصة.

أصالة وطارق العريان

قبل 11 عاما جاء زواج المطربة السورية #أصالة من المخرج الفلسطيني الأصل #طارق_العريان، وهو الزواج الذي جاء ليكلل قصة الحب التي استمرت بين الطرفين.

طارق #العريان الذي تتحدث عنه أصالة دائما وتناديه بـ"تيتو" احتفل قبل شهرين بعيد زواجه الحادي عشر من أصالة، وأكد أنهما أكملا 11 سنة من الحب والصداقة والمشاركة، وأثمر هذا #الزواج عن التوأم علي وآدم.

أنغام وفهد

أما #أنغام فلم تكن سعيدة الحظ بزواجها من الموزع الموسيقي الكويتي فهد، الذي تزوجته في شهر مايو/أيار عام 2004، وهو الزواج الثاني لها بعد ارتباطها بمهندس الصوت مجدي عارف.

ورغم تعاون أنغام مع زوجها في ألبومين غنائيين، إلا أن الزواج انتهى بدعوى خلع رفعتها أنغام ضد والد ابنها عبد الرحمن، كما تسبب هذا الزواج في خلاف مستمر بين أنغام ووالدة فهد.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وبعد مشاركة #المغربية #بسمة_بوسيل في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي" ومعرفة الوطن العربي بها، كانت المفاجأة ارتباط الفنان المصري الشهير #تامر_حسني بها وزواجهما.

الزواج جاء بشكل مفاجئ في عام 2012، ولم يسلم #تامر حسني وزوجته من الشائعات طوال فترة الزواج، حتى وصل الأمر إلى الحديث عن انفصال الثنائي إثر خلافات كبيرة، وهو ما نفاه تامر حسني الذي احتفل مؤخراً بعيد ميلاد زوجته وابنته في شهر مايو/أيار الحالي.

قصة الهضبة وحسين فهمي مع السعودية

عمرو دياب، النجم المصري الذي يلقبه جمهوره بـ"الهضبة"، وجد ضالته في #السعودية، بعدما اختار السيدة زينة عاشور زوجة له.

قصة #الحب التي جمعت #عمرو_دياب بزينة عاشور انطلقت في عام 1993 حينما تعرف عليها، واصطحبها معه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كان فيلمه "ضحك ولعب وجد وحب" يعرض.

وفي عام 1994 وبالتحديد في شهر ديسمبر/كانون الثاني أقيم حفل #زفاف الثنائي بأحد فنادق القاهرة، بعدما تقدم #عمرو للأسرة في السعودية.

أما زواج الفنان المصري #حسين_فهمي من سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي لم يكلل بالنجاح، وذلك بعدما انتهى الأمر بدعوى خلع تقدمت بها رنا القصيبي وقبلتها المحكمة.

واتضح مما قالته رنا القصيبي في دعوى الخلع التي أقامتها، أنها واجهت رفض عائلتها لزواجها من حسين #فهمي بينما أصرّت هي على الزواج منه، لكنها اكتشفت حقيقة مغايرة بعد الزواج ما جعلها تخلعه.

نادية مصطفى وأركان فؤاد

يبدو أن الزواج المصري-السوري له نصيب الأسد من عدد الزواجات، خاصة وأن ارتباط الفنانة المصرية #نادية_مصطفى بالفنان السوري #أركان_فؤاد جاء ليعزز الأمر.

وأتى هذا الزواج على الرغم من كون #أركان فؤاد كان قد عقد قرانه على ابنة عمه في #سوريا قبل أن يأتي إلى #مصر، لكن إيمانه بأن مستقبله سيكون في مصر دفعه لإنهاء الارتباط مع ابنة عمه وانفصلا.

وفي مصر التقى نادية مصطفى في إحدى شركات الإنتاج، حيث تعاونا أكثر من مرة وانطلقت شرارة الحب التي كللت بالزواج، الذي نتج عنه ثلاث بنات.