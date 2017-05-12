عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

مباركة "ملغومة" من نسرين طافش لتيم حسن ووفاء الكيلاني

المصدر: دبي – العربية.نت
رابط مختصر

نشرت الفنانة السورية #نسرين_طافش صورة، في حسابها عبر #إنستغرام، للممثل تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني، وعلقت عليها: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أحلى عرسان... قولوا ما شاء الله".

واعتبر البعض أن هذه الخطوة هي بمثابة "رد اعتبار"، بعد أن اتهمت طليقة #تيم_حسن الممثلة، ديما بياعة، زوجها السابق بخيانتها مع صديقتها المقربة طافش.

نسرين طافش نسرين طافش

وكانت بياعة قالت في حديث مطول لـ"العربية.نت" إنها "متأكدة من أن نسرين طافش هي من خربت بيتي، وخانت الثقة التي كانت موجودة بيننا للأسف، ضاربة عرض الحائط الصداقة المتينة أولاً، ثم خانتني مع زوجي، ورغم ذلك لم تتركني بحالي، وما زالت تتناولني بالسوء في كل الأمكنة والمناسبات التي تتواجد فيها، هي باتت مكشوفة والكل يعرفها جيداً.. القناع الذي وضعته سيسقط يوماً".

كلمات دالّة

#نسرين طافش, #إنستغرام, #تيم حسن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر