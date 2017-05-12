نسرين طافش "شيخة قبيلة" في شهر رمضان

تشارك #نسرين_طافش في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "العقاب والعفرا"، حيث تجسد شخصية شيخة القبيلة "عفرا " بالعباءة العربية، إضافة إلى الوشم العربي التقليدي على الوجه، والكحل العربي في محيط العينين.

واعتبرت طافش، في حديث خاص لـ"العربية.نت". أن هذا المسلسل، والذي هو عبارة عن دراما البادية، مختلف ومميز عن القصص البدوية السابقة خاصة في أسلوب طرحه.

كما تحدثت عن شخصية عفرا أكثر فقالت إنها جديدة وتحمل صفات الفارسة راجحة العقل والقوية ولو أنها تبدو قاسية ظاهرياً لكن في داخلها قلب أنثى عاشقة تعيش صراع الحب والثأر في آن بينها وبين عقاب الذي يجسد شخصيته الممثل السعودي، عبد المحسن النمر.

وقالت نسرين إنها تشرفت بالعمل مع النمر، واصفة إياه بالمبدع والمثقف، مشيرة إلى أنه من الممثلين القديرين والمميزين في الوطن العربي.

يشار إلى أن هذا العمل أردني من تأليف وسيناريو وحوار نور عوض الدعجة والإخراج لرولا حجي. كما يشارك ممثلون أردنيون كعبير عيسى وجميل عواد.

وذكرت طافش أن مسلسل "شوق" سيعاد عرضه أيضاً في شهر رمضان المقبل، لافتة إلى أن شخصية "شوق" التي جسدتها حققت لها نجاحاً وانتشاراً كبيرين وشكلت إضافة أغنت أرشيفها.

وأضافت أنها أنجزت نصف أغنيات ألبومها الجديد وهي في استراحة حالياً لتكمل بعدها تسجيل باقي أغنيات الألبوم.

كذلك أبدت سعادتها بنجاح أغنية "متغير عليَّ" التي أطلقتها منذ شهرين، وكانت صورتها مع المخرج سعيد الماروق.