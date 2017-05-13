تعرف على أشهر الزيجات السرية في الوسط الفني

مازال زواج الفنان #تيم_حسن من الإعلامية #وفاء_الكيلاني هو الشغل الشاغل للجميع، بعدما عقد الثنائي قرانهما ثم أعلنا للجمهور عن الارتباط، دون أن تكون هناك أية مقدمات لهذه الزيجة، على الأقل أمام الجمهور.

ويبدو أن الاحتفاظ بالسر أمر صعب للغاية، خاصة في #الوسط_الفني، حيث يهتم الجميع بالحياة الشخصية للنجوم وهو ما يجعلهم معرضين دائماً للضغط من أجل معرفة جديدهم.

وفي حالات #الزواج، تصبح #السرية مستحيلة للغاية، ويصبح الإنجاز هو الاحتفاظ بالسر لفترة زمنية طويلة، قبل أن ينكشف للجمهور.

أحمد عز صاحب نصيب الأسد

يظل الفنان المصري #أحمد_عز بطل قصتين انشغل بهما الجمهور خلال السنوات الماضية، وذلك بعدما عادت الفنانة #زينة قبل سنوات من الولايات المتحدة الأميركية بصحبة توأم هما زين الدين وعز الدين، وأبلغت الجميع أنها كانت متزوجة من عز ووضعت التوأم في أميركا.

هذا الأمر نفاه عز بكل قوة وحاول على مدار سنوات أن يبرئ نفسه أمام جمهوره مما جرى، قبل أن تنشر بعض الصور للثنائي وهما خارج مصر، ويصبح الأمر متروكاً للقضاء.

إلا أن المفاجأة الثانية التي تلقاها الجمهور في هذه القضية، هو الكشف عن زواج أحمد عز من المطربة #أنغام، وذلك بعدما تم تسريب الوثيقة التي تثبت وقوع الزواج بين الثنائي.

هذا الأمر الذي أكدت صحته أنغام واعترفت بكون الزواج تم بشكل رسمي، لكنه انتهى قبل فترة طويلة بالطلاق، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة للجمهور.

زواج الفن والسياسة

وفي أعقاب ثورة الـ25 من يناير، كشفت الفنانة #نبيلة_عبيد عن زواجها من المستشار السياسي للرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك الدكتور #أسامة_الباز.

ذلك الزواج الذي اكتشف الجمهور أنه استمر لتسع سنوات كاملة، إلا أن عبيد أوضحت أنها لم تكن متزوجة في السر والجميع كان يعلم بالأمر، وكل من كان يزورهما في المنزل كان يشاهدهما معاً، معتبرة أنه ليس من الضروري نشر الأمر في الصحف.

فاروق الفيشاوي وسهير رمزي

أما علاقة الفنان #فاروق_الفيشاوي بـ #سهير_رمزي فلم تمر مرور الكرام، بعدما حدث جدل كبير حول توصيف تلك العلاقة، وقيل وقتها إن الفيشاوي يخون زوجته #سمية_الألفي مع رمزي.

غير أن الفيشاوي اعترف بعد ذلك بأنه لم يخن زوجته، مؤكداً أن علاقته بسهير رمزي كانت في إطار الزواج الشرعي، لكنه تكتم على الأمر في البداية.

سعد الصغير وشمس

فيما شهدت علاقة المطرب الشعبي #سعد_الصغير بالراقصة #شمس شدا وجذبا، بعدما قيل إنهما متزوجان، الأمر الذي نفاه الصغير مراراً وتكراراً، قبل أن تخرج شمس وتستغيث بالرئيس وتؤكد أنها متزوجة من سعد الصغير، وأنه قام بإجهاض جنينها.

وبعدما كان سعد الصغير ينفي الأمر، اعترف بالزواج السري في أحد اللقاءات التلفزيونية، وأكد أنه أخفى الأمر خوفاً من معرفة زوجته الأولى.