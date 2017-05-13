تعرف على النجوم العرب الفائزين بجوائز الموريكس ببيروت

جمع حفل توزيع جوائز الموريكس دور اللبنانية كوكبة من الفنانين على بعد كيلومترات من العاصمة بيروت مساء أمس الجمعة، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية التي تميزت بأعمالها سواء في شهر رمضان العام الماضي، أو منذ بدء عام2017.

وافتتح المهرجان احتفاليته بتكريم الممثلة الإيطالية تونسية المنشأ كلوديا كاردينالي (79 عاما) التي صعدت إلى مسرح كازينو لبنان برفقة وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان وأبدت إعجابها الكبير بالمناظر الخلابة في هذا البلد. وقالت كاردينالي وهي تتسلم جائزة تكريمها إنها زارت لبنان قبل وقت طويل ولا يزال هذا البلد يحافظ على روعته رغم كل شيء.

واعتبر كيدانيان أنه حصل على تكريم بدوره بمجرد وقوفه على مسرح واحد مع كاردينالي التي وصفها بالأسطورة.

وفاز الفنان وائل كفوري بجائزة نجم الغناء اللبناني، فيما حصلت الفنانة نانسي عجرم على جائزة نجمة الغناء اللبنانية.

وجائزة الموريكس دور المعروفة أيضا باسم موريكس الذهبية هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في الرابع من يونيو حزيران 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو، بهدف تكريم الإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم.

وكرمت الجائزة هذا العام الفنانة المصرية منى زكي، التي حضرت برفقة زوجها النجم أحمد حلمي، ونالت جائزة أفضل ممثلة مصرية عن دورها في مسلسل "أفراح القبة" وعبرت عن سعادتها العارمة لوجودها وتكريمها في لبنان.

وكانت جائزة أفضل ممثلة لبنانية من نصيب الممثلة نادين نسيب نجيم عن أدائها في مسلسلي "سمرا" و"نص يوم". أما لقب أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية فذهب للممثل المصري عمرو يوسف عن دوره في مسلسل "جراند أوتيل". وصعد يوسف إلى المسرح مع زوجته الممثلة السورية كندة علوش لتسلم الجائزة.

وحصد الفنان رامي عياش جائزة أفضل مطرب ممثل لعام 2017 عن دوره في مسلسل "أمير الليل" وسلمه الجائزة وزير الإعلام ملحم رياشي.

وبتصفيق حاد اعتلى المسرح الممثل السوري تيم حسن، ليتسلم جائزة أفضل ممثل عربي. وقال حسن على المسرح "أتمنى أن أحافظ على هذا النجاح وأهدي جائزتي هذه إلى حبيبتي مرتي وفاء".

وكان تيم حسن قد أعلن زواجه من المذيعة المصرية وفاء الكيلاني قبل أيام.

ومن الجوائز العديدة التي تم منحها للفنانين واحدة للمغنية سيرين عبدالنور عن أفضل فيديو كليب، وهو بعنوان "يا مهذب" للمخرج هاس غدار وجائزة أفضل سيناريو للكاتبة اللبنانية منى طايع عن مسلسل "أمير الليل" وجائزة أفضل ممثل لبناني لبديع أبو شقرا عن دوره في مسلسل "مش أنا"، كما تم تكريم الفنان اللبناني معين شريف.

وفازت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بلقب نجمة الغناء العربي.

واختتم الحفل بتكريم المغني المصري محمد حماقي كأفضل نجم غناء عربي وأهدى جائزته إلى زوجته التي حضرت الحفل.

كما منحت الموريكس دور جائزة أفضل شخصية سياسية لوزير التربية السابق إلياس أبوصعب، الذي تم وصفه "بالمحبوب من الكبار والصغار"، نظراً لتعلق طلاب المدارس بوزير تربيتهم السابق لما كان يبديه من مرونة مع الطلبة.