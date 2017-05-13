عبدالمجيد عبدالله يفاجئ أحلام بطلب.. وهي تلتزم الصمت!

كشفت النجمة #أحلام أنها تلقت نصيحة من النجم #عبدالمجيد_عبدالله تتعلق بحضورها في #مواقع_التواصل_الاجتماعي، وقالت في إطلالة عبر برنامج "ليالي الكويت" مع المتألقتين #غادة_رزوقي و #حصة_اللوغاني": لقيت في وقت إن الناس اللي أرد عليهم يكبرون بعد ردي، ويصير لهم اسم وشأن لذا أعدت حساباتي من جديد".

وأضافت: "أوجه التحية إلى الأستاذ عبدالمجيد عبدالله.. قال لي أم فاهد أبغاك توعديني وعد.. قال لي إنتي كبيرة.. تردين على ناس من أكبر الأخطاء إنك تردين عليهم، فأعطيته وعد رغم إني وعدت ناس كثير إني ما أرد".

ووصفت حديث عبدالمجيد عبدالله بأنه كان ينبع من القلب ومن محبة لها، وزادت: "عبدالمجيد أستاذ كبير ومدرسة، وفكرت بيني وبين نفسي وأخذت عهد أن أرد بشيء واحد هو أعمالي ونجاحاتي".

وذكرت أحلام أنها محبة للتواصل الاجتماعي، ولكنها تلتزم الصمت وتبتسم إذا تم تداول اسمها، وعند سؤالها عن إثارتها للجدل ردت: "أنا لست مثيرة للجدل اسمي فقط مثير"، واستطردت: "يعني إذا فيه وحدة مغمى عليها من زمان تقصد فنانة وأحبت تطلع.. تذكرني وهذا ليس غرور مني بل ثقة عشان كذا قلت ليش أرد وأتعب نفسي خليني أرد بعمل حلو.. بأغنية حلوة".