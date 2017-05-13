"يا تلفزيوني" يعيد مخضرمي الدراما السعودية لشاشة رمضان

تعرض #القناة_الأولى في #التلفزيون_السعودي في فترة البث الذهبية بشهر #رمضان (أي بعد صلاة المغرب) برنامجاً جديداً يحمل اسم #يا_تلفزيوني يقدمه #مسرح_التلفزيون، من خلاله، ولأول مرة، تحشد "مؤسسة الثقافة والإعلام" نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين، شبابا ومخضرمين.

ويأتي""يا تلفزيوني" في مسار حراك لإحياء الإرث الإعلامي السعودي في شقه المرئي وإعادة تقديمه بنهج #ثقافة العصر الحديث، حيث تنصهر أجيال العطاء في الفنون، من خلال مشاركة نجوم حاليين يستحقون التكريم، كما أنهم يحتفون بفنانين راحلين خلدوا ذكراهم في وجدان وطن.

ولإنجاز العمل، قام جهاز الإشراف على #مسرح #التلفزيون بقيادة الفنان #عبدالإله_السناني، باستقطاب نخبة من الشباب المحترف المبتعث للتخصص المهني، وفي مقدمتهم مخرج #البرنامج الفنان #عبدالعزيز_الشلاحي ليعمل في #الرياض مع القامات الفنية التي لها بصمتها في #الدراما_السعودية مثل #سعد_خضر و #مطرب_فواز و #بشير_الغنيم و #عبدالرحمن_الخطيب و #علي_إبراهيم و #علي_المدفع، وهم جزء من أصحاب العطاء الفني في #السعودية الذين "سيستمر التواصل معهم في الأعمال القادمة لإكمال عقد الوفاء"، حسب ما كشفه #السناني.

وقد عبّر الفنان القدير سعد خضر عن سعادته بعودة مسرح التلفزيون ليمارس مهامه، مؤكداً أن "اختيار الفنان المثقف عبدالإله السناني مشرفا على البرنامج هو قرار مهني صائب له وضوح الأثر". وأسهب يسترجع ذكريات حقبة العمل في بدايات التلفزيون السعودي وتطوراته وصولا الى بناء مسرح التلفزيون في مبنى التلفزيون الجديد ونشاطه المحموم آنذاك الذي أنجب #النجوم في الفن، مذكّراً بأنه قدم لمسرح التلفزيون 20 #مسرحية من إخراج منذر النفوري.

وفي ختام حديثه أثنى الفنان على النقلة النوعية في أداء مسرح التلفزيون السعودي، معرباً عن أمله في استمرار #برنامج "يا تلفزيوني" في مواسم قادمة، حيث رأى قابليته للتطور والإضافة النوعية. وهذه لا شك رسالة جهاز الإشراف الذي يرى فيه أيضا" الثقة والاقتدار على المزيد من العطاء في مستقبل صناعة الدراما والبرامج في السعودية" على حد وصفه.