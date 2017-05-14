هؤلاء تزوجوا فنانات تكبرهم في العمر

بعد الإعلان عن عقد قران الفنان تيم حسن من الإعلامية #وفاء_الكيلاني، تحدث البعض عن فارق العمر بينهما، وتضاربت الأقاويل حول السن الحقيقية لكليهما.

قبل أن يتعرف الجمهور على العمر الحقيقي للثنائي، حيث تكبر وفاء الكيلاني زوجها بأربع سنوات، فهي من مواليد 1972، واحتفلت مؤخرا ببلوغها عامها الخامس والأربعين، بينما تيم حسن من مواليد عام 1976 وأتم عامه الحادي والأربعين.

زيجة الكيلاني وتيم ليست الأولى من نوعها، خاصة أن فارق السن لم يعد هو الأمر الذي يعول عليه الجميع في زيجاتهم، ومتى ظهر الحب اختفى العمر.

ثنائية سوسن بدر

للفنانة #سوسن_بدر زيجتان من بين زيجاتها جاءت من رجال أصغر منها في العمر، حيث تزوجت من الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وكان يصغرها بـ 20 عاما.

وقتها قيل إن سوسن بدر كانت تقوم ببطولة فيلم من إنتاج ناهد فريد شوقي، قبل أن يلتقيها فريد المرشدي ويقع في غرامها، وهو ما أخبر به والدته التي عرضت بدورها الأمر على سوسن بدر، التي فكرت في الأمر وتعرفت على المرشدي بشكل أكبر لتعلن بعدها موافقتها.

الزواج استمر لأربع سنوات، وبررته سوسن بدر بكونه ليس عيبا أن تتزوج من شخص يصغرها في العمر، خاصة أنها لم ترتكب شيئا مخالفا.

وفي الزواج السادس لها، ارتبطت سوسن بدر بالشاعر سامح آل علي الذي كتب أغاني مسرحية قامت سوسن ببطولتها، وكان يصغرها بـ 10 سنوات، وتم الإعلان عن الزيجة بعد فترة من إتمامها.

إلا أن الزواج انتهى سريعا بعد وقوعه بـ 6 أشهر، وامتنعت وقتها سوسن بدر عن ذكر سبب الانفصال، مؤكدة أنهما سيظلان صديقين.

ويبقى الراحل فريد المرشدي قاسما مشتركا بين #داليا_البحيري وسوسن بدر، خاصة أنه كان الزوج الثاني لداليا البحيري، والمفارقة أنه يصغرها بثلاث سنوات.

وهو نفس الفارق العمري بين داليا البحيري وزوجها الأول سعيد جميل الذي كان يصغرها في العمر، وهو ما علقت عليه داليا البحيري من قبل.

وأكدت أن الأمر صدفة بحتة وليس عقدة كما يعتقد البعض، معتبرة أنه لا توجد لديها أزمة في الزواج بشخص أصغر منها.

غادة عبد الرازق تعترف

الحال بالنسبة للفنانة غادة عبد الرازق اختلف بعض الشيء، وذلك بعدما لاحقتها الأحاديث وقت تصويرها مسلسل "حكاية حياة" قبل سنوات، وقيل إنها متزوجة من مدير الإضاءة هيثم زانيتا الذي يصغرها بـ 20 عاما.

وقتها وقعت بينها وبين المخرج محمد سامي أزمة كبيرة، كادت تتسبب في إيقاف تصوير المسلسل خلال عرضه، وتبادل الثنائي الاتهامات.

وفي حديث صحافي نسب لغادة عبد الرازق قيل لها إنها كانت تخشى من أن يكشف سامي عن زواجها السري بمدير الإضاءة، فردت بكونها تتزوج بشكل شرعي ولا تفعل ما يقوم به محمد سامي، وهو ما اعتبره الجمهور تأكيدا على الزيجة.

الوسط الفني شهد العديد من التجارب المشابهة، ولعل زواج هيفاء وهبي من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة خير دليل على ذلك، خاصة أن عمر هيفاء وهبي أثار جدلا كبيرا بعدما قامت شقيقتها بتسريب وثيقة تثبت أنها من مواليد عام 1972 وليس عام 1976 كما كان يقال سابقا، وهو ما أكد أنها كانت تكبر أبوهشيمة في العمر.

كما كان للراحلة صباح تجارب سابقة في الزواج من رجال يصغرونها في العمر بسنوات كثيرة، وعلى الرغم من ذلك كانت الزيجة تستمر لسنوات.