ماذا قال ناصر القصبي عن "سيلفي 3"؟

تعود الكوميديا الاجتماعية "سيلفي" التي لاقت نجاحاً كبيراً بموسم ثالث مع الممثل السعودي النجم #ناصر_القصبي على #MBC في رمضان.

ولعل إحدى مفاجآت هذا الموسم الإطلالة المميزة للفنان #عبد_الحسين_عبدالرضا كضيف شرف لأول مرة في تاريخه الفني على بعض الحلقات.

القصبي: الجمهور جزء من العمل

من جانبه، قال ناصر القصبي: "نتطلع في #سيلفي دائماً لإرضاء جمهورنا الحبيب من خلال تقديم مواضيع ذات طابع كوميدي هادف، إذ نعتبر جمهورنا جزءاً رئيسياً في فريق العمل، ونأخذ آراءهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار".

وختم القصبي" تمكّنا بفضل الله من تخطّي بعض الصعوبات التي تتعلق بضيق الوقت، ونعتقد أن "سيلفي" هذا العام سيُقدم موسماً متميزاً بإذن الله".

بدوره، أكّد الكاتب #خلف_الحربي المشرف على العمل، أن "سيلفي في جزئه الثالث سيذهب إلى مساحات جديدة لم يتطرّق إليها من قبل، مع الاحتفاظ بالهوية العامة للمسلسل كعمل كوميدي يعتمد الأسلوب السهل الممتنع في إيصال رسالته الفنية والإنسانية إلى مختلف شرائح المشاهدين".

من جهته، أشار المخرج أوس الشرقي إلى أن تجربة "سيلفي" مغرية دائماً بالتجديد والابتكار، خصوصاً أن كل حلقة تختلف في كل تفاصيلها عن الحلقات الأخرى. وأبدى الشرقي تفاؤله بهذا الموسم، مضيفاً: "لقد قدّم كل طاقم العمل عطاءات متميزة نشكرهم عليها، ونتمنى أن نحوز على رضى الجميع، وأن يبقى سيلفي رفيق الأسرة العربية في شهر رمضان".

كتاب ونجوم جدد

الجدير ذكره أن "سيلفي" في موسمه الثالث يضم نخبة من ألمع نجوم الكوميديا السعودية، من بينهم حبيب الحبيب، أسعد الزهراني، طارق الحربي، ريم عبد الله، ريماس منصور، عبد الإله السناني، محمد الطويان، إبراهيم الحساوي، يوسف الجراح وسناء يونس بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب وعدد من الضيوف منهم هيا الشعيبي وفاطمة عبد الرحيم ووعد.

وقد شهد "سيلفي" هذا العام انضمام أسماء جديدة لقائمة الكتاب منهم: بدرية البشر، وعبد الله بجاد العتيبي، وتركي العواد، ومحمد الفهادي، ومحمد الروكان، بالإضافة إلى كتّاب سيلفي في الموسمين السابقين ناصر العزّاز، عبد العزيز المدهش، أماني السليمي، وسامي الفليحك.