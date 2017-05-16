إجراءات أمنية مشددة عشية افتتاح مهرجان كان السينمائي

بدأ العد التنازلي لانطلاقة #مهرجان_كان_السينمائي_الدولي في دورته الـ70 الذي سيفتتح مساء غد الأربعاء ويمتد حتى 28 من مايو/أيار الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة، خوفاً من #التهديدات_الإرهابية التي تهدد أمن المهرجان.

وقامت #الشرطة_الفرنسية بوضع 160 متراً من السلاسل المعدنية التي بإمكانها وقف أي شاحنة، إضافة إلى حواجز إسمنتية مموهة على طول طريق الكروازيت، ونصب نحو 550 كاميرا للمراقبة الأمنية أيضاً.

كما قامت الشرطة الفرنسية وقوات الجيش بتمرينات أمنية لمبنى المهرجان والفنادق التي ستستقبل #نجوم و #صناع_السينما العالمية، وقامت إدارة المهرجان بنشر الصور لهذه التحضيرات واللقطات النهائية للبساط الأحمر "Red Carpet" الذي سيسير عليه كبار نجوم السينما العالمية.

ملصق المهرجان يتعرض للانتقاد

كما تم تعليق #ملصق_المهرجان الذي أثار جدلاً قبل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للمهرجان بسبب انتقادات تعرض لها التعديل الذي أجري في صور الممثلة الإيطالية #كلوديا_كاردينالي الموجودة على الملصق الدعائي الرسمي لتظهر به الممثلة أكثر نحافة من الصورة الأصلية.

وستقوم النجمة الإيطالية #مونيكا_بيلوشي بافتتاح واختتام الدورة السبعين لهذا المهرجان الذي سيرأس لجنة تحكيمه المخرج السينمائي الإسباني بيدرو لمودوفار ليصبح أول إسباني يتولى هذه المهمة.

وقال لمودوفار الذي يجسد السينما الإسبانية منذ 30 عاماً: "ترؤس لجنة التحكيم مسؤولية كبيرة جداً، وآمل أن أكون على قدر التوقعات، وسأكرس كل طاقتي لهذه المهمة التي تشكل متعة وامتيازاً".

الأفلام المشاركة

وستشهد الدورة الـ 70 لمهرجان كان عرض 49 فيلماً من 29 دولة، من بينها 19 فيلماً تتنافس على أبرز #جوائز المهرجان، وأبرزها جائزة #السعفة_الذهبية لأفضل فيلم، وستعرف هذه الطبعة منافسة محتدمة بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث تشارك كل واحدة منهما بأربعة أفلام تتنافس من خلالها الدولتان لنيل السعفة الذهبية للمهرجان المرصعة بالماس استثنائيا هذه السنة.

وسيفتتح المهرجان فعالياته بعرض فيلم فرنسي "أشباح إسماعيل" من بطولة ماريون كوتيار وشارلوت غينسبورغ ولوي كاريل وماتيو أمالريك، وسيعرض هذا الفيلم الذي تدور قصته حول ممثل تتعقد حياته عقب ظهور حبيبته القديمة خارج المسابقة لتفادي استحواذه على اهتمام خاص لا يتوفر لغيره من #الأفلام التي تتسابق على السعفة الذهبية.

الأفلام العربية المشاركة في كان

الأفلام العربية تتوزع هذا العام بين مسابقات المهرجان، حيث سيشارك في المسابقة الثانية "نظرة خاصة" الفيلم التونسي "على كف عفريت" للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم الجزائري "طبيعة الوقت" للمخرج كريم موساوي.

وفيلم روائي قصير سيعرض في المسابقة الرسمية يحمل عنوان "منع" لنورس أبو صالح، ويتناول الفيلم قضية منع دخول رعايا بعض الدول العربية والإسلامية للولايات المتحدة الأميركية وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي أثار ضجة داخل أميركا وخارجها.