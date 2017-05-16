هل تتوقع كم بلغ سعر هذه المنحوتة البرونزية؟

بيعت منحوتة برونزية لـ #كونستانتين_برانكوش الاثنين في مزاد في #نيويورك (شمال شرق الولايات المتحدة) من تنظيم دار "كريستيز" في مقابل 57,3 مليون دولار، وهو سعر قياسي لأعمال #النحات_الروماني.

ومنحوتة #الملهمة_النائمة هي كناية عن رأس امرأة نائمة منحن يمتد على 26 سنتمترا طولا سُبك سنة 1913 من قالب صُنع بين 1909 و1910.

وكان الرقم القياسي السابق لأعمال الفنان قد بلغ 29,1 مليون يورو (37,2 مليون دولار في تلك الفترة) لتمثال خشبي يحمل اسم "السيدة ال.ار". (بورتريه السيدة ال.ار.) بيع في شباط فبراير/ 2009 خلال طرح مجموعة إيف سان-لوران وبيير بيرجيه في مزاد.

غير أن السعر الذي تم التوصل إليه الاثنين تخطى بأشواط هامش التقديرات الذي وضعته دار "كريستيز" لـ#الملهمة_النائمة" والذي تراوح بين 25 و35 مليون دولار.

وباتت أعمال برانكوش (1876-1957) نادرة في #المزادات، من هنا أهمية الحدث المنظم الاثنين الذي شكل أيضا بداية أسبوع مزادات الربيع في نيويورك التي تُباع خلالها أعمال من الفنون الانطباعية والحديثة والمعاصرة.

وفي المجموع بيعت في هذا المزاد 43 قطعة بسعر إجمالي قدره 289 مليون دولار، من بينها لوحة لبابلو بيكاسو تحمل اسم "امرأة جالسة، فستان أزرق" (1939) ذهبت في مقابل 45 مليون دولار.