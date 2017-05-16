مصري وجزائري في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان #كان #السينمائي الدولي الدورة الـ"70" باختيار #المخرج #المصري # محمد_دياب ليكون عضوا في لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما " وهي المسابقة الثانية في المهرجان إلى جانب الممثل الفرنسي من أصل جزائري #رضا_كاتب "حفيد الروائي الجزائري الراحل كاتب ياسين "وتترأس لجنة تحكيم "نظرة ما" هذه العام الممثلة الأميركية #أوما_ثورمان .

وتضم اللجنة المخرج البلجيكي جواكيم لافوس والمدير الفني لمهرجان كارلوفي فاري التشيكي كاريل اوش.

وقال دياب قبل سفره إلى مدينة كان "الحمد لله هذا شرف كبير، إن مهرجان كان اختارني عضوا في لجنة تحكيم قسم (نظرة ما أو نظرة خاصة) وهي المسابقة الثانية والتي عرض فيها فيلمي اشتباك السنة الماضية"، برئاسة النجمة أوماثورمان وهذه تجربة ستطور من مهاراتي الإخراجية بعد مشاهدة تجارب سينمائية عالمية .

المهرجان ينطلق الأربعاء 17 مايو الجاري ويستمر حتى 28 من نفس الشهر، وتنحصر المشاركة العربية في أفلام (على كف عفريت) لكوثر بن هنية التونسية و(طبيعة الوقت) الجزائري كريم موساوي، والفلسطيني (رجل يغرق) لمهدي فليلفل في مسابقة الأفلام القصيرة .ويفتتح المهرجان بفيلم (أشباح إسماعيل) للمخرج الفرنسي أرنو دبلشان وبطولة النجمة ماريون كوتيار.

وقال المنظمون أيضا إن المخرج الأميركي باري جنكينز صاحب فيلم "مونلايت" الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم هذه السنة سيكون ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة و"سينيفودانسيون" التي يرأسها المخرج الروماني كريستيان مونغيو.

وتمنح هذه اللجنة ثلاث جوائز إلى أعمال مختارة من بين 16 فيلما أعدها طلاب في مدارس سينمائية، فضلا عن جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير من بين 9 أفلام اختيرت للمشاركة في المسابقة.

