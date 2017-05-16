هؤلاء النجوم يغادرون سباق الدراما قبل بدايته

انطلق العد التنازلي لبداية السباق #الدرامي في شهر #رمضان المقبل، حيث تتبقى أيام معدودة على بداية السباق الذي يتنافس فيه الصناع.

ومع اقتراب موعد العرض، سقط بعض #النجوم من السباق قبيل انطلاقه، بعدما فشلت أعمالهم في إنجاز التصوير للحاق بالعرض في شهر رمضان.

الفنان #طارق_لطفي أحدث من غادر سباق الدراما، رغم تواجد مسلسله " #بين_عالمين " على خريطة واحدة من القنوات الفضائية المصرية، إلا أن ضيق الوقت أجبره على الخروج من السباق.

ويبدو أن الرياح تأتي دائما بما لا تشتهيه السفن، خاصة وأن طارق لطفي استطاع خلال العامين الماضيين أن يصنع لنفسه قاعدة جماهيرية من خلال أعمال تحمل بطولته المطلقة، لكنه لن يتمكن هذا العام من التواجد في السباق.

وأعلنت أسرة المسلسل اعتذارها للمشاهدين لعدم تمكنهم من العرض بشهر رمضان بسبب ضيق الوقت، كما توجهت أسرة المسلسل بالشكر إلى منتج العمل بسبب دعمه الكامل للعمل، معتبرين أن تأجيل المسلسل يأتي في صالحه حتى يخرج بشكل عند مستوى توقعات الجمهور ويليق بطموح صناعه.

"فوبيا" خالد الصاوي

فيما كان الفنان #خالد_الصاوي أول المغادرين للسباق من خلال مسلسل "فوبيا" الذي يتولى إخراجه عادل الأعصر، ويشارك في بطولته آيتن عامر ووليد فواز وشيرين ولطفي ولبيب.

وأصدر وقتها الصاوي بيانا ليخبر الجميع بتأجيل المسلسل، وهو القرار الذي تأجل مرات كثيرة حتى أصبح شهر رمضان على الأبواب.

ويعود تأجيل مسلسل خالد الصاوي إلى قرار الشركة المنتجة للمسلسل، وهو الأمر الذي أعلن خالد الصاوي أنه سيترك للشركة المنتجة أمر إعلان الأسباب الخاصة بالتأجيل.

أما ثالث الأعمال التي غادرت السباق الدرامي هو مسلسل "الطوفان" الذي يشارك في بطولته ماجد المصري وأحمد بدير ووفاء وآيتن عامر، وذلك بعدما أعلن المنتج ريمون مقار عن تأجيل العمل، على الرغم من نشر البوسترات الدعائية له.

المنتج أكد أن المسلسل تم تأجيله ليعرض خارج السباق الدراما في رمضان، مؤكدا أن التأجيل جاء بسبب ما يتطلبه العمل من وقت وتفاصيل حتى يليق بحجم النجوم المشاركة في بطولته.

الشركة المنتجة اكتفت بعرض مسلسل "ظل الرئيس" الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، ووجهت الشكر لصناع مسلسل "الطوفان" وهم خيري بشارة وبشير الديك ووائل حمدي ومحمد رجاء، كما أكدت أن العمل سيمثل تحولا في الدراما العربية وقت عرضه.