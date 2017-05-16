هند صبري تفوز بجائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة للسينما

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة التونسية هند صبري جائزة فاتن حمامة للتميز.

وأعلنت إدارة المهرجان عن كون الجائزة التي قام بتصميمها الفنان #آدم_حنين، وتمنح بناء على مبادرة من أسرة سيدة الشاشة العربية #فاتن_حمامة، ستحصل عليها هند صبري باعتبارها شخصية سينمائية ساهمت ومازالت في الارتقاء بالفن السينمائي.

حفل افتتاح الدورة الـ 39 الذي يقام في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، يشهد تسليم هند صبري جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لعطائها، على أن يعرض المهرجان بعض أعمالها السينمائية خلال فعالياته التي تستمر حتى الثلاثين من نوفمبر.

وبذلك تنضم هند صبري إلى الفنان #سمير_غانم، الذي أعلن المهرجان عن تكريمه بجائزة فاتن حمامة التقديرية، ليصبح أول ممثل كوميدي يحصل على جائزة المهرجان.

هند صبري جاءت بدايتها في #مصر بعدما اختارتها #إيناس_الدغيدي للمشاركة في فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، وهو نفس العام الذي شاركت فيه بفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع المخرج #داود_عبدالسيد.