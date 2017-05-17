سيد رجب يشارك في "غرابيب سود" بدور مفتي داعش

ضمن واحد من أضخم #الأعمال_الدرامية التي ينتظرها الجمهور في شهر #رمضان المقبل، يشارك الفنان المصري #سيد_رجب في بطولة مسلسل " #غرابيب_سود " المقرر عرضه على شاشة "MBC1".

المسلسل يدور حول تنظيم " #داعش " الإرهابي، وما يتعلق بهذا التنظيم من #تجنيد للمقاتلين، وكيف يتم #تجنيد_الأطفال وتدريبهم للدخول ضمن صفوف التنظيم، كما يتم إلقاء الضوء على بطولة بعض النساء اللواتي يتحدين الإرهاب.

وفي الأحداث يلعب الفنان سيد رجب دور #مفتي_التنظيم_الإرهابي، حيث أكد أنه انتهى من تصوير دوره منذ فترة طويلة، مشيرا إلى كونه أعجب بالفكرة الخاصة بالعمل منذ أن عرضت عليه.

واعتبر رجب أنه لابد من إلقاء نظرة على العالم الخاص بالإرهاب، من أجل معرفة الطريقة التي يفكرون بها وكيف يتعاملون مع من حولهم، وهو ما جعله يوافق على المشاركة في المسلسل دون تردد.

"غرابيب سود" يشارك في بطولته مجموعة من نجوم #الدراما_العربية، حيث يتواجد من #مصر إلى جوار سيد رجب، دينا ورامز أمير، كما تتواجد الفنانة سمر علام والممثلة السعودية مروة محمد، والتونسية فاطمة ناصر، فيما يتولى إخراج المسلسل كل من حسام الرنتيسي وحسين شوكت وعادل أديب.

ويبدو أن العمل سيكون الأول من نوعه الذي يتعمق حول تنظيم "داعش" الإرهابي وممارساته، بشكل مختلف عما تم تناوله من قبل.