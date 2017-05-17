فرنسا.. انطلاق فعاليات كرسي معهد العالم العربي

بعد غياب ناهز العشرين عاما، أعيد افتتاح #كرسي_معهد_العالم_العربي في العاصمة الفرنسية #باريس، ليباشر أنشطته على شكل جلسات حوارية حول قضايا الفكر العربي المعاصر، وبصبغة جديدة هذه المرة حيث يعتمد اللغة العربية في أنشطته، وتقتصر المشاركة في حلقاته على الباحثين المتخصصين في هذا المجال.

و في أولى حلقاته استضاف الكرسي البروفسور #محمد_شحرور بمكتبة المعهد، حيث حضر الافتتاح إلى جانب المشاركين من الأكاديميين والباحثين المختصين في الفكر العربي الإسلامي، من بينهم #برنارد_جودار، المستشار السابق لوزير الداخلية الأسبق #جون_بيار_شوفينمان، ، والدكتور #فيليب_بيتريا، أستاذ التاريخ العربي ورئيس كرسي حوار الحضارات بالسوربون الأولى كما شارك بعض السفراء العرب ومن بينهم السفير السعودي الدكتور خالد العنقري والسفير #إبراهيم_حاصي مدير المركز الثقافي الجزائري في باريس، والبروفيسور #أحمد_جبار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق في #الجزائر.

استهل الفعالية وحفل الافتتاح الدكتور #معجب_الزهراني مدير عام المعهد الذي بلَّغ تحية الرئيس #جاك_لانغ مثمنا تفهمه وتشجيعه لإحياء الكرسي ، ثم أكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية عامة تبناها منذ مباشرته العمل في سبتمبر الماضي لتحقق ثلاثة أهداف أساسية وهي: تعزيز حضور اللغة العربية في معهد العالم العربي، والانفتاح على المثقفين العرب غير الناطقين بالفرنسية، وكذلك البحث عن فرص جدِّية لشراكات تسمح بالحضور الفعال للمعهد على الضفة الأخرى للمتوسط .

بدأت الجلسة الأولى بحلقة نقاش حول "آليات تحديث الفكر الإسلامي" أدارها الدكتور غالب بن الشيخ مقدم البرنامج التلفزيوني "إسلام" على القناة الثانية الفرنسية، وقدم فيها شحرور أطروحاته بصدد المفاهيم المؤسسة للفكر الإسلامي الجديد، وأسهم فيها إلى جانبه الدكتورة الباحثة آسية عقيل وطارق أوبرو الكاتب المعروف وإمام مسجد بوردو.

أما الجلسة المسائية فقد أدارها الدكتور معطي قبال مدير الكرسي، وجاءت في شكل تعقيبات على أطروحات محمد شحرور أسهم فيها الباحث #إيريك_جوفروا، أستاذ العلوم الإسلامية بجامعة ستراسبورغ بفرنسا، الدكتور أدريان ليتيس، أستاذ الإسلاميات في جامعة السوربون، والدكتور محمد حسن العزوزي الشّابّي، أحد مؤسسي جامعة باريس الثامنة، ثم فتح الحوار لتساؤلات الجمهور وتعقيباتهم التي مثلت فرصة ثمينة لبسط وإغناء عديد المسائل المطروحة من قبل المفكر.

هذا ومن المقرر أن يعقد كرسي المعهد لقاءاته مرة كل شهرين، يستقطب من خلالها نخبة من الباحثين والأكاديميين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات رائدة في مجال الفكر العربي الإسلامي المعاصر.

كما سيتم إصدار سلسلة كتب باللغتين العربية والفرنسية تحتوي الأبحاث والنقاشات التي عُرضت في الكرسي.