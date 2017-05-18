الرياض.. حفل يجمع رابح صقر والأميركي توبي كيث

يحيي نجم الأغنية السعودية #رابح_صقر والفنان الأميركي #توبي_كيث حفلاً غنائياً، السبت، تحتضنه الصالات الرياضية الخضراء في العاصمة السعودية #الرياض .

ويأتي هذا الحفل في إطار عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، التي تشهدها العاصمة، وتواكب زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

ويشتهر مغني الريف توبي كيث، إضافة إلى الفن، بأنه صاحب استثمارات في شركات الموسيقى والخيول ومطاعم الجنوب الأميركي.

يذكر أن رابح صقر كان أحيا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي حفلة في الرياض مع #خالد_عبدالرحمن في مركز الملك فهد الثقافي، وسط حضور جمهور كبير تفاعل مع النجمين.