نجوم السينما العالمية في افتتاح مهرجان كان بدورته الـ70

شارك نجوم وصناع #السينما_العالمية بافتتاح الدورة الـ70 لـ #مهرجان_كان السينمائي، منهم النجمة العالمية، #نيكول_كيدمان، والممثل الأميركي، #ويل_سميث، بصفة عضو لجنة تحكيم المهرجان، والنجمة الفرنسية، #ماريون_كوتيار، والفرنسي #جوليان_مور، إضافة إلى جيسيكا تشاستين وسوزان سارندون، والفرنسية #شارلوت_جينسبورغ، والمخرج الإسباني، #بيدرو_المودفار، رئيس لجنة التحكيم.

وبدأ الافتتاح بعرض الفيلم الفرنسي "أشباح إسماعيل" وسط تواجد أبطال الفيلم الممثلتان الفرنسيتان ماريون كوتيار وشارلوت جينسبورج والممثل ماثيو أمالريك، إضافة إلى المخرج أرنو ديبيلشون.

ويتناول الفيلم قصة مخرج أفلام تختفي زوجته قبل 20 عاماً. ويمزج هذا العمل السينمائي بين التجسس والعاطفة والكوميديا بشكل مثير ومتحرر.

ولاقى الفيلم الذي ينتقل من التشويق إلى الميلودراما ثم الكوميديا استحسان المشاهدين والنقاد.

يشار إلى أن النجمة الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، قد قدمت الحفل، حيث استقبلت بحفاوة وتصفيق حار من قبل نجوم ونقاد السينما العالمية.