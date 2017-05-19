عاصي الحلاني: لا خلاف مع ملحم زين وأتضامن مع الأسرى

أطلق الفنان #عاصي #الحلاني ألبومه الجديد الذي صور منه أغنية هي عنوان الألبوم "حبيب القلب"، وقال الحلاني إن أغنية "حبيب القلب" التي تحمل عنوان ألبومه وكليبه الجديد يتوجه فيها إلى أمه وشقيقه وليس بالضرورة إلى الحبيبة فقط.

وأضاف أن أكثر الذكريات التي تخطر على باله مع أمه المتوفاة منذ 9 سنوات أنها كانت راضية عنه، وقال ممازحا "أذكر حين كنت أتصل بها كانت تطلب مني مثلاً شراء ربطة خبز، خاصة حين أكون في طريقي إلى بيت العائلة في الضيعة"، كانت تعاملني كصغير العائلة، ومهما كبرتُ كنت دائماً طفلاً في نظرها.

اتفق الحلاني مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على إعطائها لحناً من ألحانه بعد أن سبق وسمعته منه في سهرة جمعته بها وأعجبها حينها اللحن وطلبته من الحلاني لتضع صوتها عليه لأغنية باللهجة المصرية.

وأطلق الحلاني أغنية "الأسرى" التي تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين، وقال إنه كان حريصاً على أن يعبر عن تعاطفه معهم في هذا الموضوع الإنساني المهم.

وأكد أنه لا يخاف أبدا من التعبير من خلال أغنية أو من خلال إبداء رأيه في تضامنه التام في هكذا موضوع إنساني، ومن يشعر بالخوف من التضامن أو التعبير عن تعاطغه هذا "عليه أن يضع رأسه في التراب"، على حد تعبيره.

وقال "كل عربي شريف يجب أن يتضامن مع الأسرى، وأنا تضامنت معهم أيضا بشرب الماء والملح، وكذلك فعل أكثر من فنان، منهم الفنان ملحم زين ومحمد عساف، وأدعو الله أن يكون في عونهم وينصرهم".

حول الأقاويل التي أثارتها بعض الوسائل الإعلامية عن سوء تفاهم أو خلاف بينه وبين الفنان ملحم زين، نفى الحلاني هذه الأخبار، وقال "ما في شي وما في خلاف، ملحم هو أخي، وهناك عشرة عمر بيننا، وأعتبره من الفنانين الناجحين".