لماذا تابع 380 مليون شخص المسلسل السعودي "شباب البومب"؟

من بين الأعمال الدرامية السعودية التي تعرض في الشهر الفضيل، حافظ مسلسل "شباب البومب" على حضوره المتصاعد عبر الشاشة منذ 6 أعوام، ورغم بعض الحملات التي يتعرض لها بين فترة وأخرى إلا أنه على صعيد الأرقام يحقق نسب مشاهدة عالية في موقع يوتيوب، لعدة أسباب، أحدها كونه العمل السعودي الوحيد الذي يوجه خطابه إلى فئة عمرية محددة بعيدا عن التكلف والتعقيد.

نجم ومنتج مسلسل "شباب البومب" الفنان فيصل العيسى كشف أن المسلسل غير استراتيجيته هذا العام من ناحية المحتوى ليصبح ملائما للفئات العمرية المختلفة بعد أن كان موجها للشباب من (18 – 25) عاما.

وقال العيسى في حديثه لـ"العربية.نت": "حاولنا التنوع العام الحالي عكس الأعوام الماضية، في العالم الحالي ستكون حلقاتنا إضافة إلى كونها شبابية فإنها تتناسب مع الكبار في السن، حاولنا أن نعمل خليطا بين الجو الشبابي والجو العائلي"، مضيفاً: "هذا كان متعبا لنا كأفكار وفي السيناريو والحوار، لأن الربط بين فئتين أمر صعب نوعا ما، ولكن الحمدلله استطعنا في النهاية أن نصل إلى الهدف الذي نريده".

19 مليون متابع

وذكر العيسى أن حلقات العمل هذا العام ستحمل في سياقها قصصاً مختلفة، ولن يكون هناك تشابه بين حلقة وأخرى من ناحية المضمون أو الأفكار أو حتى طريقة الطرح على عكس الأعوام الماضية التي كانت تتميز بوحدة في طريقة العرض وتشابه بين الحلقات.

لافتاً إلى أن القضايا التي سيتم تناولها في العمل ستكون بواقعها الطبيعي بلا تكلف مع إضفاء لمسة كوميدية عليها، وعدّ هذا الأمر أحد أسرار نجاح "شباب البومب" الذي وصلت مشاهداته في الجزء الخامس عبر يوتيوب إلى 380 مليون مشاهدة في أقل من عام، في حين وصلت مشاهدات بعض الحلقات إلى 19 مليون متابع.

وبين أن هذه الأرقام والتفاعل الذي لمسوه منحهم وقود الاستمرار وأشعل فيهم روح الحماس، وقال: "غوغل هذا العام وضعنا على قمة المسلسلات الأكثر بحثاً في السعودية، وهذا يشكل لنا حافزا كبيرا، ونحمد الله أننا نرى العمل ينضج ويكبر يوماً بعد يوم".

نسبة مشاهدة عالية

وذكر العيسى أنهم كشباب فخورون بدعم الإعلام والجمهور، وقال: "نحن كشباب إذا وجدنا من يقف معنا سنواصل الإبداع، العمل اليوم وصل صداه إلى الوطن العربي، وهذا فخر لنا جميعا، حيث تشير إحصائيات إلى أن نسبة المشاهدة من داخل السعودية تقدر بـ70 % فيما 30% من خارج المملكة، معتبراً هذه النسبة جيدة جداً في معايير المشاهدة".

وأوضح أن المسلسل في موسمه الجديد سيتطرق لعدد من القضايا التي أحدثت حراكا على المستوى الاجتماعي فيما ستكون أبرز الحلقات: "بيضة الديك"، "ويلكم عامر"، "سكاتي"، "الهرش" و"طاقية عامر".

وشدد العيسى على أنه يحرص على مشاركة الفنانين القدامى معه لأنهم دعموه في البدايات وهم قدوة للفنانين الشباب، ويهمه حضورهم كضيوف شرف في حلقات العمل.

مسلسل "شباب البومب" في الجزء السادس من بطولة عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري (قريطم)، مهند الجميلي، سلمان المقيطيب، علي المدفع، شفيقة يوسف، سارة اليافعي، ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجم خالد سامي، ليلى سلمان، محسن الشمري، عبدالرحمن الرقراق، عمر الجاسر، عبدالعزيز السكيرين، محمد الكنهل، محمد المنصور وشافي الحارثي، وعدد آخر من الممثلين.