مي عز الدين تكشف تفاصيل مرضها ونصيحة الطبيب لها

مفاجأة غير متوقعة أعلنت عنها الفنانة #مي_عز_الدين لجمهورها، بعدما كشفت عن كون جسدها الضعيف يعاني من #المرض الذي حذرها منه الأطباء.

مي عز الدين التي تغيب عن الدراما هذا العام، أكدت من خلال حسابها عبر "إنستغرام" أن هذا اليوم هو يوم تاريخي، وذلك بعدما أخبرها طبيبها أنها أصبحت ضعيفة للغاية، وأنه لابد من أن تقوم ببناء عضلاتها، خاصة أن الضعف صار خطراً عليها، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الذهاب لصالة #ألعاب_رياضية.

الأمر لم يكن طبيعيا بالنسبة لمي عز الدين، حيث أخبرت جمهورها أنها في الأساس لا تغادر مقعدها أو مكان نومها، وبالتالي ذهابها إلى #الجيم سيكون بمثابة #فيلم_كوميدي أقوى من كافة الأفلام التي قدمتها، مؤكدة أن حجم جسمها لا يقارن بأحجام الأجهزة المتواجدة بالصالة الرياضية.

مي عز الدين التي أعلنت عن الأمر باللغتين الإنجليزية والعربية، مازحت جمهورها بكونها ستوافيهم بكافة الأخبار الخاصة بهذا الأمر إذا ظلت على قيد الحياة.

وطلبت الفنانة المصرية من جمهورها دعمها من خلال هاشتاغ محدد، يكتبه الجميع تعليقاً على الصور التي ستقوم بنشرها من الصالة الرياضية، خاصة أنها تحتاج لهذا الدعم الذي لم تعتد عليه من قبل، بعدما كان أقصى طموحها هو أن تتحرك من صالة منزلها إلى غرفة النوم.